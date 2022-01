Bollettino Covid Italia, 138.860 contagi e 227 morti per Coronavirus: i dati di domenica 23 gennaio Sono 138.860 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultimo giorno, su un totale di 933.384 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. I decessi delle ultime ventiquattro ore, purtroppo, sono 227.

Sono 138.860 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute nel bollettino di oggi, domenica 23 gennaio. Oggi, purtroppo, si sono anche contati 227 decessi. In totale sono stati effettuati 933.384 tamponi, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività che si attesta al 14,9% (-1,5%).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 138.860 i casi registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Di seguito la tabella con i dati di oggi e i nuovi casi suddivisi Regione per Regione:

Lombardia: + 21.700

Veneto: + 14.976

Campania: + 11.868

Emilia Romagna: + 19.630

Piemonte: + 8.673

Lazio: + 12.651

Toscana: + 10.904

Sicilia: +5.394

Puglia: + 7.267

Liguria: + 4.833

Friuli-Venezia Giulia: + 2.994

Marche: + 5.843

Abruzzo: + 3.394

Calabria: +1.329

Umbria: +1.832

P.A Bolzano: + 1.753

Sardegna: + 795

P.A Trento: +1.675

Basilicata: + 986

Molise: + 425

Valle d'Aosta: + 331

Tamponi e tasso di positività

Sono stati eseguiti altri 933.384 tamponi nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,9%% (-1,5%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati negli ospedali, al momento si contano 1.685 posti letto occupati da persone affette da coronavirus in terapia intensiva e 19.627 in area medica.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, sono state somministrate attualmente 123.819.541 dosi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le inoculazioni a completamento del primo ciclo sono 47.049.064 pari a 87,11 % della popolazione over-12. Altre 29.955.140 persone hanno ricevuto la terza dose.