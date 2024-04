video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 13 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 13 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Gemelli e tanti pianeti in Ariete portano tante energie. Sono due segni zodiacali che portano allegria, vitalità e voglia di condividere esperienze. Il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato è la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Quanta energia creativa nell'oroscopo di domani, sabato 13 aprile 2024: la Luna in Gemelli insieme ai tanti pianeti in Ariete porta vitalità, energia e voglia di condividere, sia pensieri che esperienze. Ottima sollecitazione per queste giornate di sole. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Ariete

Amore: fate colpo con una sola parola.

Fortuna: ti fa l’occhiolino.

Il consiglio del giorno: partecipa ad una lezione di Ashtanga Yoga.

Voto:8

Toro

Amore: l’energia è intensamente elettrica.

Fortuna: nel prato c’è un quadrifoglio che ti aspetta.

Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata in un parco naturale.

Voto: 8

Gemelli

Amore: seduttore carismatico, conquisti tanto per conquistare: che bel gioco!.

Fortuna: ti sfiora con un dito.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un workshop di fotografia di viaggio.

Voto : 8

Cancro

Amore: cerchi un complice.

Fortuna: sfide da gestire con calma.

Il consiglio del giorno: Prova una nuova attività sportiva, come il paddleboarding o l'arrampicata indoor.

Voto : 5

Leone

Amore: romanticismo contagiosissimo.

Fortuna: hai il vento in poppa!

Il consiglio del giorno: Fare una sessione di lettering o di calligrafia creativa.

Voto: 8

Vergine

Amore: chi non è qui per essere una brava cheerleader, può farsi da parte.

Fortuna: mutevole, come il tuo umore.

Il consiglio del giorno: Ogni tanto ricordati che sei un segno di terra e cerca sicurezza piantando bene i piedi. Rallenta, rallenta, rallenta.

Voto: 5

Bilancia

Amore: goditi la leggerezza di questa giornata.

Fortuna: “non esiste vento a favore per il marinaio che non sa dove andare” (Seneca)

Il consiglio del giorno: impara a fare calchi in resina del tuo corpo.

Voto: 5

Scorpione

Amore: la tua passione ribolle come lava.

Fortuna: trasformi le sfide in opportunità.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso di bushcraft.

Voto: 6.

Sagittario

Amore: romanticissimo, ma stranamente glaciale.

Fortuna: capricciosa.

Il consiglio del giorno: non strafare, puoi benissimo ordinare del cibo a domicilio.

Voto: 6

Capricorno

Amore: furtivo e appassionato, come in un parcheggio deserto.

Fortuna: Marte e Giove supportano il tuo successo come un mentore.

Il consiglio del giorno: offri qualche ora di volontariato ad un rifugio per animali.

Voto: 6

Acquario

Amore: è tutto uno scambio di messaggi romantici.

Fortuna: possibilità di conoscenze interessanti.

Il consiglio del giorno: dedicarti alla scrittura creativa.

Voto: 9

Pesci

Amore: vi lasciate trasportare dalla magia del momento.

Fortuna: oggi un pelino meno brillante, ma è solo una sensazione.

Il consiglio del giorno: dai il tuo contributo ad una raccolta fondi.

Voto: 8.