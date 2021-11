Covid, le notizie di oggi: vaccini, al via le terze dosi per gli over 40. Pressing delle Regioni sul Governo per Green pass rafforzato

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, lunedì 22 novembre. Ieri secondo il bollettino del Ministero della Salute son stati registrati 9.709 casi e 46 morti, tasso di positività al 2%. Tutte le Regioni restano in zona bianca, ma a rischio cambio colore per le prossime settimane restano Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano. Partono oggi le somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti-Covid per gli over-40, mentre sale il pressing delle Regioni sul Governo per accelerare sul Green pass rafforzato, che dovrebbe valere solo per vaccinati e guariti e senza tamponi molecolari o antigenici. Giovedì Cdm. Finora immunizzato l'84,59% della popolazione over 12.

Nel mondo 257.558.455 contagi e 5.150.762 morti. Da oggi in Austria via al lockdown per tutti, vaccinati e non. Negli Usa quasi 100mila casi al giorno, Fauci: "Poco tempo per evitare nuova ondata".

