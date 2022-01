Covid Italia, news: Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia in zona arancione. Nuovo dpcm: green pass servirà per ritirare la pensione

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia, ma i nuovi casi sono in calo: ieri registrati 179.106 positivi nel nostro Paese su 1.117.553 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 17%. Il numero di infezioni da inizio emergenza sale 9.597.362.. Nell'ultima giornata si contano altri 373 decessi per un totale delle vittime che sale a 142.963. Lieve calo per i ricoveri per Covid-19 nel nostro Paese. Sono 123.277.235 le dosi di vaccino

anti-Covid somministrate in Italia

Questi i casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +33.676

Veneto: +21.833

Campania: +16.977

Emilia Romagna: +20.140

Piemonte: +15.328

Lazio: +13.423

Toscana: +14.799

Sicilia: +7.997

Puglia: +8.333

Liguria: +6.882

Friuli-Venezia Giulia: +5.238

Marche: +6.905

Abruzzo: +4.004

Calabria: +2.785

Umbria: +2.133

P.A Bolzano: +2.989

Sardegna: +1.432

P.A Trento: +2.659

Basilicata: +1.396

Molise: +415

Valle d'Aosta: +540

Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia finiscono in zona arancione, Puglia e Sardegna passano in giallo. Draghi firma Dpcm su Green Pass nei negozi: dal 1 febbraio servirà anche per il tabaccaio e il ritiro della pensione. Iss: scende l'Rt settimanale che passa da 1,56 a 1,31; la crescita rallenta. Mappa Ecdc: Italia ancora in rosso scura, criticità massima. Al via la riunione dei ministri della sanità Ue: “Omicron rischia di destabilizzare la vita economica e sociale”.

Oltre 3 milioni di contagi al giorno nel mondo. Record di nuovi casi in Germania, Portogallo e Romania. In Australia 88 decessi in un giorno: mai così tanti. In Brasile, rinviato ad aprile il carnevale di Rio