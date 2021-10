Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Draghi: “Compiuto sforzo straordinario, Italia più veloce dell’Ue”. Boom di contagi nel Regno Unito e in Russia

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.702 contagi con 485mila tamponi: casi e ricoveri in aumento rispetto alla settimana precedente. Altre 33 vittime e tasso di positività che passa dallo 0,4% allo 0,76%. Aumentano ricoveri in area medica e in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +457

Veneto: +455

Campania: +406

Emilia-Romagna: +247

Lazio: +381

Piemonte: +280

Sicilia: +368

Toscana: +224

Puglia: +147

Friuli-Venezia Giulia: +114

Marche: +104

Liguria: +58

Abruzzo: +54

Calabria: +143

P.A. Bolzano: +123

Sardegna: +28

Umbria: +38

P.A. Trento: +43

Basilicata: +20

Molise: +6

Valle d'Aosta: +6

Draghi interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo: "Abbiamo compiuto uno sforzo straordinario" con la campagna di vaccinazione, che procede "più spedita rispetto alla media Ue". Finora somministrate 88.182.393 dosi, 44.126.076 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 81,70% della popolazione over 12 e in 617.913 hanno ricevuto la dose booster.

Nel mondo 242.015.196 contagi e 4.921.905 decessi. Nel Regno Unito salgono ancora i casi: quasi 50mila nelle ultime 24 ore, ma ancora nessun passaggio al "piano B" anche se Londra avverte: "Rischio 100mila infezioni al giorno, continuare a vaccinare contro nuova variante Delta Plus". Allerta anche in Russia, ieri oltre 1000 morti: dichiarati nove giorni "non lavorativi", si resterà in casa, prendendo lo stipendio