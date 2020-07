190 nuovi contagi da Coronavirus e 13 nuovi decessi nell'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute sul Covid-19 in Italia. In Lombardia 56 dei 190 nuovi casi e 8 decessi. Il dettaglio regione per regione:

Lombardia: 95.548

Piemonte: 31.537

Emilia Romagna: 29.220

Veneto: 19.649

Toscana: 10.375

Liguria: 10.105

Lazio: 8.450

Marche: 6.811

Trento: 4.889

Campania: 4.833

Puglia: 4.557

Friuli VG: 3.356

Abruzzo: 3.342

Sicilia: 3.144

Bolzano: 2.684

Umbria: 1.456

Sardegna: 1.379

Valle D'Aosta: 1.196

Calabria: 1.239

Molise: 446

Basilicata: 408

C'è l'accordo sul Recovery Fund, al quinto giorno di Vertice Ue tra i capi di Stato e di governo si è arrivati a una intesa che prevede un fondo da 750 miliardi, di cui 390 saranno di sussidi. Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Avremo una grande responsabilità, con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre" ha dichiarato il Premier Conte.

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, ha dichiarato in un'intervista che non bisogna abbassare la guardia contro i rischi da contagio di Coronavirus. Secondo l'esperto è infatti necessario intensificare i controlli per verificare che le misure del distanziamento sociale siano ancora rispettate: "Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele", ha aggiunto, "Bisogna arrivare preparati alla nuova battaglia di ottobre". Nuovo focolaio individuato nella comunità senegalese di Cosenza, in Calabria: sono stati effettuati oltre 160 tamponi durante la giornata di ieri. Una 17enne di Modena in vacanza in riviela romagnola è risultata positiva al Coronavirus: quaranta giovani in isolamento dopo una serata in discoteca. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, non è necessario prolungare lo stato di emergenza in Italia, che per ora è valido fino al 31 luglio, ma bisogna restare in allerta e non far passare il messaggio che sia tutto finito. Flop per il bonus vacanze, previsto dal decreto Rilancio: pochissime le strutture aderenti e quasi impossibile il suo utilizzo nel periodo estivo.

Salgono a 14,5 milioni i contagi da Coronavirus nel mondo: gli USA hanno registrato altri 67mila nuovi casi in 24 ore, portando il totale dei contagi nel Paese a oltre 3,6 milioni di positivi.Record di nuovi casi in India, dove sono stati registrati oltre 40mila contagi in un solo giorno. Nuovi focolai in Romania, dove sono stati registrati 681 contagi in 24 ore, ma le autorità frenano sull'ipotesi di un nuovo lockdown per evitare di danneggiare l'economia. Da ieri è tornato l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi di Parigi; in tutta la Francia si stimano più di 500 focolai. Secondo l'agenzia Bloomberg, alcuni esponenti dell'èlite russa avrebbero avuto accesso a un vaccino sperimentale contro il Covid-19, ma il direttore dell'istituto di medicina e biotecnologia dell'università medica Sechenov ha smentito la notizia. Secondo la rivista scientifica Lancet, il vaccino anti-Coronavirus della Oxford University insieme all'azienda italiana Irbm "Ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale", ma serviranno ulteriori studi per dimostrare che esso protegga effettivamente dal Coronavirus.