Coronavirus, le ultime notizie di oggi, Decreto covid in arrivo: nuovi criteri per i colori Regioni e green pass. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre

Ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati ulteriori 3.558 contagi e 10 decessi per Covid. aumentano però i tamponi analizzati e il tasso di positività scende all'1,6% (ieri 2,3%). Gli attualmente positivi sono 49.310. Sale leggermente l'occupazione dei posti in terapia intensiva ma aumentano anche i ricoveri in genere. Ecco, di seguito, i numeri regione per regione:

Lombardia: +407

Veneto: +600

Campania: +233

Emilia-Romagna: +185

Piemonte: +122

Lazio: +681

Puglia: +80

Toscana: +169

Sicilia: +552

Friuli-Venezia Giulia: +0

Marche: +54

Liguria: +76

Abruzzo: +45

P.A. Bolzano: +22

Calabria: +33

Sardegna: +145

Umbria: + 76

P.A. Trento: +31

Basilicata: +28

Molise: +0

Valle d'Aosta: +3

Oggi decreto anti-Covid sul tavolo del Governo anche se il Cdm definitivo potrebbe essere spostato a domani. Si studiano i nuovi parametri sul cambio colore con ipotesi soglie 15-20% posti letto occupati per restare in zona bianca e estensione uso del green pass. Rischio zona gialla per Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto se non cambiano i parametri. Stato di emergenza verso la proroga fino a dicembre mentre salta lobbligo vaccinale per gli insegnanti. In Italia oltre 28 milioni di vaccinati completi. Speranza: "Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni". Nel mondo oltre 191 milioni di casi e oltre 4,1 milioni di morti covid. In Spagna l’83% dei contagi recenti sono non vaccinati. In Francia entra oggi in vigore il pass sanitario per i luoghi con più di 50 persone.