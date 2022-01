Covid Italia, news: green pass per negozi, oggi la firma del Dpcm per alimentari, edicole e farmacie. L’Austria approva l’obbligo vaccinale

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi venerdì 21 gennaio 2022. Attesa per la firma del nuovo Dpcm che individua le attività essenziali dove non servirà il Green Pass dal prossimo 1° febbraio. Nel bollettino di ieri 188.797 casi e 385 morti. Gimbe: "Aumentano ricoveri e terapie intensive, calano contagi. Il picco è vicino". Mappa Ecd: Italia ancora in rosso scura, criticità massima. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia a rischio zona arancione. Non cambiano le regole su tamponi e quarantena dopo il tavolo Governo-Regioni, verso modifica al sistema dei colori delle Regioni. Vaccino: Sputnik efficace con Omicron in 70% casi.

Oltre 3 milioni di contagi al giorno nel mondo. Bill Gates: "La prossima pandemia sarà più letale del Covid". In Germania nuovo record contagi, 140.160 in 24 ore, così anche in Portagallo: sono stati 56.426 ieri. In Inghilterra parte la prima fase di revoca delle restrizioni. La Svezia allenta le restrizioni nonostante i contagi record. L'Austria approva l'obbligo vaccinale per gli over 18.

