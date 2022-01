Morta una 28enne incinta: ha contratto il Covid-19 e non era vaccinata Il Policlinico Umberto I ha comunicato il decesso di una donna di 28 anni incinta che non era vaccinata e ha contratto il Covid-19. Salvo il neonato.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di ventotto anni incinta è morta, dopo aver contratto il Covid-19. La paziente, come dichiarato dall'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio in una nota diffusa a mezzo stampa, non era vaccinata. Secondo le informazioni apprese la donna, che stava affrontando una gravidanza ed era giunta quasi al termine della gestazione, nei giorni scorsi ha contratto il virus. Le sue condizioni di salute si sono aggravate, nonostante la giovane età, e hanno richiesto il ricovero ospedaliero. È stata dunque presa in carico dal Policlinico Umberto I, dov'è peggiorata, fino al decesso, avvenuto nelle scorse ore. Il figlio che portava in grembo è stato fatto nascere, il neonato è prematuro ma fortunatamente è stabile ed estubato. Ad informare del decesso l'ospedale, il quale ha avvisato l'Unità di Crisi Covid regionale.

"Assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza"

“Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in ECMO (tecnica di circolazione extra-corporea) – si legge nella nota diffusa dall'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio rispetto alla comunicazione della sua scomparsa – Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza”.

Il vaccino in gravidanza è sicuro ed evita gravi complicazioni

L'agenzia europea del Farmaco (Ema) ha evidenziato che vaccinarsi in gravidanza non solo è sicuro, ma evita anche complicazioni alla mamma e al bambino nel caso in cui si dovesse entrare in contatto con il Covid-19. I vaccini a Rna messaggero – Pfizer e Moderna – infatti non provocano eventi avversi gravi, come aborti spontanei, nascite pretermine o effetti avversi nei bambini non ancora nati e come dimostrerebbe una revisione dettagliata di diversi studi che includono 65mila gravidanze in diverse fasi gestazionali.