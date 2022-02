Covid Italia, news di oggi: Governo a lavoro su nuove misure, restano mascherine al chiuso e Green pass. Speranza: “A marzo quarta dose per gli immunocompromessi”

"La comunità scientifica di cui faccio parte ha grandi responsabilità nel disastro di questi ultimi due anni". Lo ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri in un'intervista al Corriere della Sera. "Avremmo dovuto avvertire le autorità, far sentire la nostra voce e parlare con i ricercatori. Abbiamo aspettato 4 settimane che per Bergamo sono state fatali. Il giorno in cui ho iniziato a vedere la fine del tunnel è stato il 27 dicembre 2020, quando da Bergamo mi hanno chiesto di fare il vaccino per primo davanti a medici e infermieri di Alzano Lombardo. Mi sono sentito privilegiato e quasi me ne sono vergognato"