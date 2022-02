Covid Campania, oggi 2.320 contagi e 21 morti: bollettino di lunedì 21 febbraio 2022 Bollettino Covid Campania: 2.320 nuovi casi, di cui 1.842 positivi all’antigenico e 478 positivi al tampone molecolare.

Il bollettino Covid-19 in Campania oggi conta 2.320 nuovi casi, di cui 1.842 positivi all'antigenico e 478 positivi al molecolare. Sono 984 i posti letto occupati; 55 quelli in terapia intensiva. Sono 14 i deceduti nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.Il tasso di incidenza (rapporto fra tamponi effettuati e positivi individuati) è all'11,67%, in discesa rispetto al 12,36 di ieri.

Sul fronte ospedaliero, in Campania sono 55 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 984 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (55), mentre quelli in degenza risalgono a quota 984 (+13).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 984

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Campania zona bianca ma ancora mascherine obbligatorie

Campania in zona bianca dalla prossima settimana ma le mascherine dovranno continuare ad essere utilizzate obbligatoriamente all'aperto: lo ha detto venerdì scorso Vincenzo De Luca durante la sua diretta social del venerdì in cui ha spiegato qual è la situazione attuale sul fronte pandemico della nostra regione: