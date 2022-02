De Luca: “Campania zona bianca. Ma qui la mascherina resta obbligatoria” La Campania verso la zona bianca, ma resterà l’obbligo di mascherina. Lo ha preannunciato Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta social del venerdì.

La Campania tornerà in zona bianca a partire da dopo la prossima settimana: lo ha preannunciato Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta social del venerdì. Nel prossimo monitoraggio, vale a dire quello di venerdì 25 febbraio, la Campania dovrebbe tornare in zona bianca visto che "sono quasi due settimane che il tasso di occupazione delle terapie intensive è al di sotto del 10% posti letto", ha spiegato De Luca, che però ha sottolineato che in Campania le mascherine dovranno continuare ad essere utilizzate: "La situazione è in miglioramento e iniziamo ad imboccare la strada di un ritorno alla normalità".

"Riapriremo i reparti chiusi per il Covid"

De Luca ha anche parlato del "ritorno alle attività ordinarie" per quanto riguarda i servizi ospedalieri. "A fine mese riapriremo i reparti che avevamo chiuso per il Covid, dobbiamo recuperare i ritardi accumulati che sono gravi e non possiamo tollerare un minuto di ritardo in più", ha aggiunto ancora il presidente della Campania che poi ha annunciato che entro febbraio presenterà al governo "un programma gigantesco, che va realizzato entro il 2026" e che riguarda la realizzazione "di 45 ospedali di comunità e centrali operative territoriali. Saremo impegnati nei prossimi anni in uno sforzo gigantesco per realizzare la medicina territoriale, più vicina ai cittadini per evitare ricoveri continui e non appropriati", ha concluso De Luca. Prima di concludere la diretta, il presidente De Luca ha fatto le proprie congratulazioni alla napoletana Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia 2021, aggiungendo anche un "forte in bocca al lupo" al Napoli e alla Salernitana "in un momento cruciale della stagione".