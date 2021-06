Sono 1.197 i contagi da Coronavirus registrati in Italia nell’ultimo bollettino su 249.988 test, tra tamponi molecolari e antigenici, effettuati. Il tasso di positività è a 0,5% (-0,1%). Ventotto le nuove vittime, in calo i pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva. Il dettaglio dei contagi Covid regione per regione:

Lombardia: +183

Veneto: +58

Campania: +139

Emilia-Romagna: +93

Piemonte: +66

Lazio: +101

Puglia: +61

Toscana: +62

Sicilia: +183

Friuli-Venezia Giulia: +15

Marche: +16

Liguria: +14

Abruzzo: +35

P.A. Bolzano: +8

Calabria: +111

Sardegna: +13

Umbria: +8

P.A. Trento: +8

Basilicata: +13

Molise: +7

Valle d'Aosta: +3

Quasi tutto il Paese da domani in zona bianca e senza coprifuoco e probabilmente molto presto senza l'obbligo di mascherina all'aperto. La data definitiva su questa disposizione non arriverà prima della prossima settimana e sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo. Gradualmente si torna alla quasi normalità anche nei trasporti pubblici: in alcune regioni come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte la capienza dei bus passa dal 50% all’80%. Attivo il Green Pass ma arriva una stretta contro la variante Delta: quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 45.579.305 dosi di vaccino anti-Covid. Ok al richiamo per AstraZeneca per chi rifiuta il mix. Nel mondo 178.195.790 contagi da Coronavirus.