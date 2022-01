Covid Italia, news di oggi: scatta il Green pass per parrucchieri ed estetisti, atteso Dpcm per deroghe. Verso modifica al sistema fasce di colori

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Da oggi scatta l'obbligo del Green pass "base" per andare da parrucchiere, barbiere ed estetista; basterò anche un tampone negativo. Atteso in giornata il dpcm con l'elenco delle attività dove si potrà entrare senza certificato. Nel bollettino di ieri 192.320 casi e 380 morti per Coronavirus in 24 ore. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia a rischio zona arancione. Le Regioni chiedono modifica al sistema delle fasce di colori conteggiando come ricoverati co solo i pazienti che hanno sviluppato la malattia. Da tavolo Ministero-Regioni, no taglio quarantena. Oltre 122 milioni di vaccini somministrati.

Nel mondo 338 milioni di casi di coronaviru se oltre 5 milioni e mezzo di morti covid. Record casi in Giappone: superati 40mila contagi in 24 ore. In Francia, altri 436.167 contagi. Biden: “Il Covid non stravolgerà più le nostre vite”

