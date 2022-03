Covid Italia, le news di oggi: tasso di positività scende ancora, ai minimi da dicembre scorso. Stato d’emergenza fino al 31 marzo

Continuano a calare contagi e ricoveri covid in Italia ma ora anche i decessi sembrano frenare, così come anche la positività ai minimi da dicembre. Nell'ultimo bollettino registrati altri 46.631 casi e 233 morti per Covid. Salgono a 12.829.972 i contagi da inizio pandemia in Italia mentire il totale dei decessi è di 154.767 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore accertate altre 233 vittime, per un totale di 155.000 morti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 530.858 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività all'8,8% (-0,3%). I casi attuali sono 1.073.230 (-26.704), i guariti 11.601.742 (+73.607). Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno suddivisi regione per regione:

Lombardia: +5.746

Veneto: +4.447

Emilia Romagna: +1.495

Campania: +4.275

Lazio: +4.543

Piemonte: +2.099

Toscana: + 2.918

Sicilia: +4.762

Puglia: +4.316

Liguria: +1.309

Friuli-Venezia Giulia: +709

Marche: +1.904

Abruzzo: +1.414

Calabria: +2.292

P.A Bolzano: +614

Umbria: +961

Sardegna: +1.480

P.A Trento: +370

Basilicata: +695

Molise: +230

Valle d'Aosta: +52

Draghi: "Rimane stop a stato emergenza il 31 marzo". Prosegue la compagnia vaccinale con 48.2 milioni di vaccinati completi e 37.5 milioni di terze dosi. Sottosegretario alla Salute Costa: "Si va verso dose annuale come per l'influenza". Il contagio frena anche a livello globale. Secondo i dati dell'Oms, nel mondo ci sono stati oltre 430 milioni di casi confermati di Covid-19 con 5,9 mln di decessi ma la curva del contagio settimanale è in continuo calo. Australia, premier Morrison positivo al Covid.