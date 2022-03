Bollettino Covid Italia, oggi 36.429 contagi e 214 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 2 marzo Sono 36.429 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Altre 214 vittime. Sono stati effettuati 415.288 tamponi tra molecolari e test antigenici. Tasso di positività al 8,8%.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 36.429 nuovi casi di Covid-19, in calo ancora rispetto ai 46.631 contagi di ieri. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Il numero di positivi da inizio pandemia sale a 12.867.918. Nelle ultime 24 ore, altri 214 vittime per un totale di 155.214 morti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati, tra molecolari e test antigenici, 415.288 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 8,8%.

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 36.429 contagi di Covid-19 per un totale di 12.867.918 casi. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +4.713

Veneto: +3.434

Emilia Romagna: +2.421

Campania: +3.650

Lazio: +2.312

Piemonte: +1.961

Toscana: +2.413

Sicilia: +3.450

Puglia: +3.302

Liguria: +985

Friuli-Venezia Giulia: +585

Marche: +1.092

Abruzzo: +1.085

Calabria: +1.566

P.A Bolzano: +377

Umbria: +908

Sardegna: +1.172

P.A Trento: +244

Basilicata: +399

Molise: +320

Valle d'Aosta: +320

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 415.288 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 8,8% stabile rispetti a ieri

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Continua il calo di ricoveri per Covid-19 negli ospedali italiani. Sono 502 i pazienti in meno nei reparti ordinari e 27 quelli in meno in terapia intensiva nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 134.235.229 dosi. Sono 48.258.712 le persone che hanno ricevuto il primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari all' 89,35 % della popolazione. Sono 37.589.850 le persone che hanno ricevuto la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ottenuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.356.784