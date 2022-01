Covid Italia, news di oggi: da domani mezza Italia in zona gialla, oltre 1 milione gli attualmente positivi. Ipotesi Super Green pass a lavoro

La variante Omicron sembrerebbe meno grave della Delta, ma va fermata il prima possibile. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in un'intervista con Repubblica. Sottolineando che il nostro Paese si trovi in una "fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi", Locatelli ha spiegato che non ci possiamo permettere di lasciar correre il virus nel tentativo di conviverci, come sta facendo il Regno Unito. "Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo, un aumento marcato dei contagi avrebbe un impatto pesante sul sistema sanitario. Anche con sintomi meno severi un'ondata incontrollata porterebbe a una crescita di ricoveri e vittime", ha spiegato evidenziando che ci sono ancora 1,3 milioni di over 60, persone potenzialmente a rischio, che non sono vaccinati. "Dobbiamo adottare tutte le misure per la prevenzione dei contagi anche per mantenere gli ospedali funzionali. Non c'è solo il Covid. Le altre malattie continuano ad aver bisogno di risposte adeguate", ha concluso.