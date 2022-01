Covid Campania, 5.192 contagi e 3 morti: bollettino di domenica 2 gennaio 2022 Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania del 2 gennaio 2022: sono 5.192 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 29.677 test, si registrano 3 morti.

Sono 5.192 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 29.677 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 17,49% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – più alto rispetto a quello registrato ieri del 10,50%, con 13.888 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 132.821 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 2 gennaio 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, sabato 1 gennaio 2022. Si registrano anche 3 nuovi morti per Covid nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale

Aumentano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania, stabili nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva restano fermi a 55 (+0) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria salgono da 686 a 718 (+32) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report dei posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 (+0)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 718 (+32)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

De Luca: "Nuovo picco tra 15-20 gennaio"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, venerdì ha spiegato che il 30 dicembre per la prima volta si è "superata la soglia del 15% di ricoveri nell'area medica. Sapete che le soglie stabilite a livello nazionale sono il 10% posti in terapia intensiva e 15% in area medica. E le regioni non devono sforare questi due parametri per rimanere in zona bianca. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo ancora al di sotto del 10%, siamo all'8,73% di occupazione, ma per l'area medica siamo un punto sopra il 15%”. La Campania la prossima settimana resterà Zona Bianca, ma non è escluso che nelle settimane successive ci possa essere un passaggio alla Zona Gialla.

De Luca ha riferito che "le previsioni a livello nazionale ci dicono che a fine 2021 la variante omicron supera il 50% dei contagi in Italia, nell'arco di una settimana diventerà dominante per il 60-70%. La previsione nazionale è che per metà gennaio avremo 6mila ospedalizzazioni che riguardano 7 milioni di cittadini non vaccinati e 6mila per gli altri 50milioni vaccinati. I vaccinati anche se vanno in ospedale non subiscono patologie gravi. Dobbiamo aspettarci fra il 15 e 20 gennaio un altro picco di contagi e questo rischia di mettere in crisi il sistema ospedaliero nel Paese".