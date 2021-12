Covid, news di oggi: ok di Aifa a vaccino Pfizer per bimbi di 5-11 anni, l’UE apre all’ipotesi dell’obbligo vaccinale per tutti

A partire dal 13 dicembre sarà disponibile in Italia il vaccino anti Covid per i bambini dai 5 anni in su: nel frattempo boom di prime dosi di vaccino in vista del Super Green Pass in vigore dal 6 dicembre. Continua a preoccupare la variante Omicron, in Italia ieri registrati 15.085 contagi e 103 morti; da lunedì anche Alto Adige in zona gialla. Ministro Speranza: "Giorni non semplici, siamo in piena pandemia".

Nel mondo oltre 263 milioni di contagi e 5,22 milioni di morti. Il Regno Unito anticipa le terze dosi di vaccino, mentre diversi Paesi UE pensano all'obbligo vaccinale e anche Ursula Von der Leyen per la prima volta evoca questa possibilità. Ad oggi sono 44 in totale le infezioni confermate di variante Omicron segnalati in Europa, primi casi anche in America latina, ma l'Oms avverte: "Blocco viaggi è inutile per fermare nuova variante". In Francia ospedali in affanno, il Governo: "La situazione peggiora in fretta".

