La variante Omicron sta causando un aumento esponenziale dei contagi in Sudafrica

A cura di Davide Falcioni

La diffusione della variante Omicron in Sudafrica sta causando un aumento esponenziale dei contagi di Covid: a renderlo noto la professoressa Michelle Groome, del National Institute for Communicable Diseases (NICD), che in un report ha fotografato la crescita dei casi delle ultime 2 settimane spiegando che si è passati da una media di 300 contagi quotidiani a 1.000, fino ad arrivare ai 3.500 degli ultimi giorni e infine alle 8.561 nuove infezioni di ieri. Una settimana prima, nell'arco di 24 ore erano state 1.275. "Il tasso di crescita è preoccupante", ha detto la professoressa Groome. Secondo il NICD, il 74% dei campioni sequenziati nell'ultimo mese è caratterizzato dalla variante Omicron, individuata la prima volta l'8 novembre in un paziente del Gauteng, la provincia più popolosa del paese: Omicron si avvia a soppiantare Delta e a diventare la variante dominante in Sudafrica.

In questo quadro, diventa fondamentale accertare in tempi rapidi la capacità dei vaccini di mantenere efficacia e protezione anche nei confronti del virus mutato. Maria van Kerkhove, epidemiologa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha ribadito che i dati sulla contagiosità della variante saranno disponibili nell'arco "di giorni". Secondo il NICD, i primi dati evidenziano la capacità di Omicron di eludere almeno in parte la protezione dei vaccini verso il contagio. I vaccini attualmente in uso tuttavia appaiono ancora efficienti quando si parla di protezione dalla malattia e dalla morte. Nel frattempo, in attesa che sci scienziati stabiliscano con maggior precisione le caratteristiche della variante Omicron, i governi di tutto il mondo stanno rafforzando le restrizioni alle frontiere nella speranza di fermare la diffusione del virus.