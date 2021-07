Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: contagi in aumento per variante Delta, cinque Regioni a rischio zona gialla. Primo caso al villaggio Olimpico di Tokyo

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 17 luglio. Nell'ultimo bollettino quasi 3mila nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento anche le terapie intensive. Il tasso di positività sale all'1,4%. Impennata dell'Rt e dell'incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100mila abitanti. Rischio zona gialla dal 26 luglio per alcune regioni se i contagi aumenteranno: a rischio ci sarebbero Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania, ma conteranno anche i ricoveri. Effetto variante Delta, primi focolai post Europei di calcio. Prosegue il dibattito politico sul Green Pass: multe fino a 400 euro per chi sgarra. I numeri aggiornati della campagna di vaccinazione: 60.571.341 dosi finora somministrate, 26.303.580 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 48,70% della popolazione over 12.

Nel mondo 189.527.216 contagi e 4.075.331 decessi. In Uk superati i 50mila casi giornalieri, in Francia oltre 10mila. Torna il coprifuoco in Catalogna, a Tokyo primo caso in Villaggio Olimpico quando mancano solo sei giorni all'inizio dei Giochi.

