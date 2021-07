Covid Campania, 238 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di sabato 17 luglio Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, aggiornato alla giornata di oggi, sabato 17 luglio e diramato come di consueto dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 238 i nuovi casi, a fronte di 7.681 tamponi molecolari analizzati. Si registrano anche due nuovi decessi.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 238 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.681 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 6.659 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia sul territorio, aggiornati alla giornata odierna, sabato 17 luglio, diramato come di consueto dall'Unità di Crisi della Protezione Civile. Oggi, il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – si attesta dunque al 3,1%, in aumento rispetto a ieri (2,78%). Si registrano, nel bollettino odierno, anche 2 nuovi decessi, avvenuti, come precisa la Regione Campania, nelle ultime 48 ore.

Bollettino Covid Campania, i ricoveri negli ospedali

Contagi in aumento, dunque, nelle ultime 24 ore, a conferma del trend a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane che ha segnato una risalita della curva, soprattutto a causa della variante Delta, che in Campania – come nel resto d'Italia – è diventata dominante. Nella giornata odierna, l'aumento dei contagi è purtroppo accompagnato anche da quello dei ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, che sono 182, vale a dire 11 in più rispetto a ieri; stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 12, come le precedenti 24 ore. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali campani, contenuto nel bollettino odierno: