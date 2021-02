Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, allarme per le varianti, nuove zone rosse in Lombardia e Marche

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Sono 10.386 i contagi e 336 i morti per Covid segnalati nel bollettino di ieri, mentre cresce la preoccupazione per la diffusione delle varianti di coronavirus, una delle quali è stata scoperta per la prima volta a Napoli. Dal ministro Speranza l’invito agli esperti a “monitorare con attenzione”, mentre crescono le zone rosse in tutta Italia: dall’Abruzzo all’Umbria, passando per provincia di Ancona e quattro città in Lombardia. Altre regioni rischiano di chiudere al prossimo monitoraggio. Iss: “Innalzare misure in tutto il Paese contro variante inglese”. Scienziati divisi su un nuovo lockdown totale. Draghi potrebbe optare per una “chiusura soft”, come in Germania. In Italia oltre tre milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Vaccino covid AstraZeneca verso l’uso anche su soggetti fino a 65 anni. L’Ema potrebbe approvare il vaccino Johnson & Johnson entro marzo. Nel mondo sono oltre 109 milioni i contagi e 2,4 milioni i morti covid. OMS: “Da inizio 2021 casi dimezzati nel mondo”. In Germania lockdown prorogato fino al 7 marzo malgrado il calo dei contagi.