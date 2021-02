La corsa alla vaccinazione contro il Coronavirus è partita in molti paesi nel mondo, dove la somministrazione delle dosi procede a ritmo spedito per evitare una nuova impennata di casi. A livello mondiale al 16 febbraio sono oltre 183 milioni i milioni di vaccini già distribuiti in 77 nazioni, con differenziazioni territoriali abbastanza consistenti. Secondo i dati aggiornati da Our World in Data, sono gli Stati Uniti al primo posto della classifica per numero totale di vaccinazioni fatte, con 55,22 milioni di dosi e una media giornaliera di 368mila dosi inoculate, seguiti dalla Cina (40,52) e dal Regno Unito (16,12), che ha raggiunto così l'obiettivo di coprire entro il 15 febbraio le prime quattro fasce di rischio con almeno un'inoculazione.

L'Italia però non fa brutta figura. Il nostro Paese, infatti, ha somministrato al 16 febbraio 5,16 dosi di vaccino ogni 100 abitanti, tenendo conto della popolazione totale. Un dato che, tradotto in termini numerici dettagliati, in base a quanto riportato dal sito del ministero della Salute, equivarrebbe a 3.146.842 somministrazioni totali, con 1.298.844 persone che hanno ricevuto sia la prima che il richiamo del vaccino. Si ferma tuttavia al 14esimo posto della classifica di dosi di vaccino somministrate ogni 100 abitanti. Classifica guidata ancora saldamente da Israele, che ad oggi può vantare 78,09 dosi somministrate ogni 100 abitanti, con il 42,8% dei cittadini che ha ricevuto la prima dose mentre il 27,7% entrambe, seguito dagli Emirati Arabi Uniti, con 52,56 dosi. Il Regno Unito, al 15 febbraio, ne faceva registrare 23,75 ogni 100 abitanti, seguito dagli Stati Uniti, con 16,51 dosi. Al quarto posto compare un altro Paese del Golfo, il Bahrein, che ha finora somministrato 14,87 dosi ogni 100 abitanti. Seguono il Cile e la Serbia (dati al 14 febbraio), rispettivamente con 12,43 e 12,01 dosi ogni 100 abitanti.

Mancano tuttavia i dati ufficiali di Russia e Cina, dove finora sarebbero state inoculate "solo" 40,52 milioni di dosi, pari a 2,89 dosi ogni 100 persone. Pechino sembra stia dando priorità alla ‘diplomazia del vaccini' che al programma di inoculazione nazionale, con le case farmaceutiche cinesi che esportano più dosi di vaccino di quante ne vengono somministrate nel Paese, forse perché, è il pensiero di alcuni analisti, il suo successo nel controllare l'epidemia in casa ha ridotto la necessità di correre con la campagna vaccinale.