Covid, le notizie di oggi, in Italia possibili nuove restrizioni a Natale, Speranza: “Insistere con le terze dosi”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi martedì 16 novembre. Nel bollettino di ieri 5.144 nuovi contagi e 44 morti: oltre 170 pazienti covid in più in 24 ore. All'esame del Governo nuove restrizioni per Natale in caso di aumento dei casi, intanto si spinge sulla terza dose di vaccino. Allerta Fedriga: "Con questi ritmi Friuli rischia zona gialla". Possibile riduzione a 9 mesi della durata del Green Pass, per i tamponi la validità scenderebbe a 24 ore per i rapidi e 48 per i molecolari. Bassetti: "In certe farmacie tamponi fatti male, potrebbero esserci migliaia di Green pass falsi". In Italia somministrate oltre tre milioni di terze dosi di vaccino.

No Green Pass, ieri perquisizioni in tutta Italia per estremisti affiliati canale Telegram "Basta Dittatura". Su vaccini anti covid per bimbi di 5 anni l'Ema decide il 29 novembre. La quarta ondata preoccupa il mondo: in Germania si torna allo smart working mentre da ieri l'Austria impone il lockdown ai non vaccinati. In Francia incidenza superiore a 100 casi ogni 100mila abitanti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti