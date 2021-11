Il Natale e il Capodanno a Milano secondo Sala: “Non ci saranno chiusure ma saremo prudenti” “Dobbiamo essere ancora prudenti ma non ci saranno chiusure”. Questo il commento di Beppe Sala in merito a come i milanesi trascorreranno le festività natalizie di quest’anno.

Come saranno le festività natalizie quest'anno? I milanesi devono aspettarsi o temere nuove chiusure? A detta del sindaco Beppe Sala, no. Il primo cittadino, presente all'inaugurazione della nuova sede di Nat Data, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti. A margine dell'evento, Sala ha detto che occorrerà "essere ancora prudenti", comunque permettendo ai "commercianti di lavorare" ma senza "creare troppi assembramenti. Sala per il momento allontana quindi l'ipotesi del concerto di fine anno in piazza Duomo, aggiungendo che a suo avviso "non ci saranno chiusure".

Bertolaso: Situazione tranquilla nonostante aumento contagi

Sulla stessa linea Guido Bertolaso che ospite in tv ha parlato dell'andamento della pandemia e delle vaccinazioni, che hanno permesso a Milano e alla Lombardia di essere "in una situazione diametralmente opposta" rispetto ad un anno fa quando "le rianimazioni erano piene". Oggi, ha ribadito l'ex numero uno della Protezione civile, "la situazione è assolutamente più tranquilla" nonostante i contagi continuino ad aumentare costantemente.

"Non vedo lockdown in arrivo per la Lombardia"

Ciò consente a tutti di ricordare che l'emergenza non è finita ma grazie alla "gigantesca campagna di vaccinazione abbiamo numeri sotto controllo, a differenza di altri Paesi europei". Bertolaso ha categoricamente escluso la possibilità di nuovi lockdown in vista. Magari "si arriva alla zona gialla, ma non sotto Natale", ha sottolineato. Discorso diverso per altre regioni che a detta di Bertolaso non potranno vivere il Natale in totale sicurezza a differenza della Lombardia, obiettivo a cui la regione governata da Fontana può ambire.