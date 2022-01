Covid Italia, news di oggi, Omicron all’81%. Colori regioni: Valle d’Aosta in arancione e Campania in giallo

Il governo ha deciso di allentare il lockdown in Olanda dove da oggi riaprono le scuole secondarie, le università scientifiche e negozi non essenziali. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il premier Mark Rutte e il ministro della Salute Ernst Kuipers sottolineando come, nonostante il record di contagi, i ricoveri siano in netta discesa.

Dunque via libera, dopo il lockdown in vigore dallo scorso 19 dicembre, alle attività di contatto, inclusi parrucchieri, i saloni di bellezza e i centri massaggi. Via inoltre l'obbligo di quarantena per chi ha la terza dose di vaccino se ha avuto contatti diretti con un positivo: se asintomatico basterà un tampone molecolare negativo dopo 5 giorni.