Centinaia di no green pass in piazza a Milano: attesa per il premio Nobel Luc Montagnier Sono tornati in piazza i no green pass: a Milano, in centinaia, hanno aderito alla manifestazione organizzata dal senatore Gianluigi Paragone. Tra gli ospiti attesi ci sarà il premio Nobel, Luc Montagnier.

A cura di Ilaria Quattrone

I no green pass presenti in piazza (Fonte: Simone Giancristofaro Fanpage.it)

Sono centinaia i cittadini scesi in piazza per la manifestazione organizzata da "Per l'Italia con Paragone – Italexit" a Milano nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio. Lo scopo della mobilitazione è protestare – ancora una volta – contro l'obbligo del green pass. Tra i manifestanti, come annunciato dal senatore Gianluigi Paragone, saranno presenti anche alcuni rappresentati delle forze dell'ordine e dell'esercito che sono stati sospesi dal servizio proprio perché non avevano la certificazione verde: questi ultimi protesteranno proprio contro l'obbligo di averla per esercitare la loro professione.

Attesa per il premio Nobel francese Luc Montagnier

La manifestazione è stata organizzata in piazza XXV Aprile: è iniziata alle 15 e dovrebbe terminare attorno alle 18. Sono tantissime le persone che, dopo settimane di stop, sono scese nuovamente in piazza. Probabilmente anche per i personaggi che vi presenzieranno: sul palco, oltre al senatore Paragone organizzatore dell'evento, sarà presente il premio Nobel per la medicina – vinto nel 2008 – Luc Montagnier. Il medico francese, noto per le sue teorie complottiste sul Covid, parlerà proprio dei temi legati all'emergenza.

Tutti gli altri interventi in programma

Il senatore Paragone, in una diretta social, aveva annunciato che tra gli interventi previsti ci sarebbero stati quello di Robert Kennedy Junior (già presente a una delle ultime manifestazioni organizzate dai no green pass), lo sportivo Marco Melandri e il dottor Donzelli. Saranno anche previsti alcuni "interventi legali che ci racconteranno come fronteggiare i deliranti decreti", ha concluso il senatore.