Covid Italia, le news di oggi: altre otto regioni in zona bianca, in Cina lockdown per 17 milioni di abitanti

Le ultime notizie in diretta sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 14 marzo. Da oggi tornano in zona bianca Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta. Nell’ultimo bollettino contagi in calo ma tasso di positività in alto e ricoveri leggermente in crescita. Ieri registrati 48.886 contagi e 86 morti con tasso al 14,8%. Gli attuali positivi scendono e sono meno di un milione. Nel mondo tornano a crescere i contagi in Cina dove è lockdown per 17 milioni di abitanti. L’Oms preoccupata per l’impatto della guerra Ucraina sul covid. Positivo al coronavirus l’ex presidente Obama che però ha pochi sintomi

