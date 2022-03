Falsi Green Pass senza vaccinazione: medico di base indagato Falsi Green Pass ottenuti con vaccinazioni mai avvenute è l’ipotesi d’accusa contestata a un medico di base indagato in concorso con 13 pazienti e finito ai domiciliari.

A cura di Alessia Rabbai

Un medico di base risulta indagato ed è finito ai domiciliari, per aver rilasciato Green Pass ai suoi pazienti senza aver fatto la vaccinazione anti Covid. Il professionista è stato raggiunto dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma (Nas), che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale. Indagini che sono state condotte dai militari e coordinate dalla Procura della Repubblica. Il medico di famiglia è indagato per i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti e documenti informatici pubblici, in concorso con tredici persone. Secondo quanto ipotizza l'accusa a seguito delle indagini il dottore è ritenuto presunto responsabile di aver realizzato delle false certificazioni, che attestavano vaccinazioni anti Sars Covid-19, ma che in realtà non aveva mai fatto. Permetteva così ai pazienti che non volevano vaccinarsi di essere inseriti lo stesso nel sistema informatico della Regione Lazio, come da prassi avviene per coloro che si sottopongono realmente alla vaccinazione.

Medico inseriva dati falsi per ottenere i Green Pass

Grazie all'inserimento di dati falsi il medico, com'è emerso in sede d'indagine avrebbe permesso a tredici dei suoi pazienti di avere il Green Pass, necessario per svolgere determinate attività, come ad esempio accedere ai mezzi pubblici e andare al ristorante. Dalle indagini è anche emerso come le persone che nel giorno dichiarato sarebbero dovute essere nello studio del professionista per ricevere la dose, si trovavano in realtà fuori Roma, a chilometri di distanza della città, e stessero facendo tutt'altro. Vaccinazioni che dunque non sono mai avvenute, ma grazie alle certificazioni verdi ottenute illegalmente, i pazienti del dottore potevano accedere a tutti i servizi e svolgere tutte le attività delle quali possono godere le persone vaccinate. Tutti i falsi Green Pass rintracciati sono stati sequestrati.