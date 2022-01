Covid Italia, news di oggi, l’ISS: “Giusto conteggiare anche gli asintomatici”, atteso nuovo Dpcm sul Green Pass

Gli aggiornamenti sul Covid di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, in Italia e nel mondo. Nel bollettino di ieri 184.615 nuovi casi e 316 morti. Gimbe: "Molte Regioni in zona arancione a fine mese, alcune rischiano la zona rossa". Le Regioni chiedono non vengano più contati gli asintomatici nel bollettino giornaliero, ma l'ISS raccomanda: "Giusto farlo". Il Green pass non servirà al supermercato, in farmacia e in ospedale: verso nuovo dpcm. Terminato nelle farmacie italiane Zitromax, l'antibiotico usato per i malati di Covid.

Nel mondo 320.097.533 contagi e 5.520.638 decessi. Record di casi in Germania e India, mai così tanti da maggio. Mappa Ue Ecdc: tutta Italia e l'Europa in rosso scuro. In Francia sciopero degli insegnanti contro confusione protocolli Covid a scuola. L'Ungheria apre alla quarta dose di vaccino per tutti. Corte Suprema USA blocca obbligo di vaccinazione nelle grandi imprese deciso da Joe Biden.

