Il bilancio dell'epidemia da Coronavirus Covid-19 sale in Italia: 15113 casi, di cui 1258 guariti e 1016 decessi. Il lockdown non risparmia neanche gli aeroporti: a Milano chiude lo scalo di Linate, a Roma da venerdì 14 non decolleranno più voli di linea da Ciampino. Ma protestano gli operai visto che la chiusura generale non riguarda le fabbrica: scioperi spontanei sono già iniziati da Terni al Piemonte, passano per la Lombardia, si estendono alla Liguria e arrivano all'ex Ilva di Taranto. Oltreoceano il sindaco di New York, Bill de Blasio, dichiara lo stato di emergenza per la città in seguito "all'intenso" aumento dei casi di coronavirus. E anche la regioni chiedono di fare di più al Governo Conte. La misura più urgente è il trasporto pubblico, che tutti i sindaci della Lombardia vorrebbero "rimodulare".

Borsa di Milano a picco

Reazione italiana alle parole di Christine Lagarde. "Non siamo qui a ridurre gli spread" ha detto la presidente della Bce, specificando solo più tardi che gli strumenti della Banca Centrale Europea "sono disponibili per l'Italia". E sulla scia di quelle dichiarazioni, impennata dello spread e Piazza Affari perde il 16,9%. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota, lancia un monito all’Europa: “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

Covid-19, si cerca una cura

Intanto a Roma è arrivato l'aereo da Shanghai con a bordo un carico di aiuti contro il coronavirus: Insieme ai dispositivi sanitari ( ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, decine di migliaia di mascherine) anche una task-force di 9 medici specializzati nella lotta al Covid19. La scienza vuole a tutti costi una cura. L'Italia parteciperà ai 2 studi di fase 3 (sull'uomo) promossi da Gilead Sciences per valutare l'efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale antivirale remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di Coronavirus.

Canada, positiva la moglie di Trudeau

La moglie del premier canadese Justin Trudeau è risultata positiva al coronavirus. Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva mostrato sintomi di influenza. Trudeau, precisano le autorità americane, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento.

