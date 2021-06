I"Abbiamo formulato indicazioni basate sul principio di massima cautela" per l'impiego di quelli "a vettore adenovirale, quindi non solo AstraZeneca ma anche Johnson&Johnson. Non darlo sotto i 60 anni". E alle obiezioni per cui le nuove disposizioni ingenerino allarme, replica: "Stiamo parlando di reazioni gravi come i casi di trombosi molto rare accompagnate da carenza di piastrine, non erano emersi negli studi validativi e si sono manifestati nel corso della vaccinazione di massa su decine di milioni di persone. Non potevamo prevederle prima", lo ha spiegato il presidente dell'Aifa e membro del Cts Giorgio Palù in un'intervista al Corriere della Sera. "La scienza funziona così – ricorda – Segue un metodo fondante: rimettere sempre in discussione ciò che sembra acquisito. Ecco perché non c'è nulla di contradditorio. Si agisce nell'interesse della salute umana". Sugli Open Day Palù sottolinea che "alcune Regioni si sono attenute alle raccomandazioni di uso preferenziale dei vaccini AstraZeneca e J&J sopra i 60 anni, come Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Altre no, come il Lazio di cui però vanno apprezzate molte iniziative"; ma "se abbiamo tratto una lezione da questa esperienza, segnata purtroppo dalla dolorosa, recente perdita di una ragazza, è che le decisioni sulla strategia vaccinale vanno prese in modo perentorio a livello centrale pur nel rispetto dell'autonomia regionale. Di fronte a calamità nazionali è lo Stato che deve prendersi carico della regia".