"Stop alle prime dosi di vaccino a vettore virale – come Astrazeneca e Johnson&Johnson – per tutti in Campania . Sospesi anche i mix vaccinali con seconda dose con vaccino diverso dalla prima per gli under 60 anni. Chi con più di 60 anni ha fatto Astrazeneca ed è in scadenza dei 3 mesi per il richiamo può fare la seconda dose con Astrazeneca". Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca, con una nota dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 pubblicata oggi, domenica 13 giugno 2021, dal titolo: "No al mix di vaccino alla prima dose di vaccini a vettore vitale". La campagna vaccinale in Campania, quindi, proseguirà soltanto con nuove dosi degli antivirus a base mRna come Pfizer e Moderna.

De Luca: "In Campania faremo solo Pfizer e Moderna"

Di seguito la nota dell'Unità di Crisi, firmata dal governatore Vincenzo De Luca: