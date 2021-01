L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua con un nuova ondata di casi covid. Nel nostro Paese secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati in 24 ore 14.242 i nuovi casi di Coronavirus per un totale di 2.303.263 di casi dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 616: il bilancio totale dei morti sale quindi a 79.819. I guariti sono 19.565, per un totale di 1.653.404. I casi attualmente positivi sono 570.040 (-5.939), di cui 23.712 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.636. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 141.641. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.146

Veneto: +2.134

Piemonte: +901

Campania: +662

Emilia Romagna: +1.563

Lazio: +1.381

Toscana: +303

Sicilia: +1.913

Puglia: +1.261

Liguria: +276

Friuli Venezia Giulia: +647

Marche: +499

Abruzzo: +152

Sardegna: +411

P.A. Bolzano: +99

Umbria: +205

Calabria: +249

P.A. Trento: +234

Basilicata: +168

Valle d'Aosta: +14

Molise: +24

Continua la campagna vaccinale covid in Italia: fino ad ora sono state vaccinate oltre 791mila persone. Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della salute che risale a ieri sera i vaccinati totali sono 791.734. Sottosegretaria Zampa: “Arriveremo a 500mila al giorno, ma oggi mancano le dosi”. Da venerdì in arrivo nuove misure covid restrittive. Oggi il ministro della salute Roberto Speranza riferisce in Parlamento sul nuovo dpcm di gennaio e le norme covid. Si va verso la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile. Possibile consiglio dei ministri stasera sul nuovo decreto per le misure anti-Covid.

Nel mondo oltre 91,5 milioni di casi e 1,9 milioni di morti. Nuovo record di vittime giornaliere negli Stati Uniti a causa della pandemia da Covid. Nelle 24 ore ne sono infatti state registrate circa 4.500. Impennata di casi anche in Europa con il Regno Unito che registra 45.533 contagi e 1.243 morti nelle ultime 24 ore. Anche la Cina è di nuovo in lotta con il virus: Oltre 22 milioni i cinesi son di nuovo in lockdown. Langfang infatti è entrata in lockdown, diventando la terza città bloccata per il focolaio Covid-19 nella provincia di Hebei, dopo il capoluogo Shijiazhuang e Xingtai.