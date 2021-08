Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: monitoraggio Iss, contagi in crescita ma tutte le regioni restano in zona bianca

Continuano a crescere i contagi covid giornalieri in Italia. Nell'ultimo bollettino del Mistero della salute numeri ancora in aumento con 7.270 nuovi casi di Coronavirus e 30 morti covid. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 216.969 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta al 3,3%. Gli attualmente positivi sono 121.285. I guariti invece salgono a 4.170.810 (+4.715 ). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia. A preoccupare sia l'aumento dei ricoveri, sia ordinari che quelli in terapia intensiva, in crescita ovunque. Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia: +679

Veneto: +583

Campania: +543

Emilia-Romagna: +632

Piemonte: +301

Lazio: +567

Puglia: +281

Toscana: +876

Sicilia: +1.134

Friuli-Venezia Giulia: +101

Marche: +199

Liguria: +164

Abruzzo: +140

P.A. Bolzano: +77

Calabria: +299

Sardegna: +435

Umbria: +158

P.A. Trento: +33

Basilicata: +63

Molise: +4

Valle d'Aosta: +1

Contagi e ricoveri in crescita ovunque: Sicilia e Sardegna a rischio ma per ora nessuna regione passerà in zona gialla. Sul Green pass primi controlli e prime multe in vacanza. Intanto i sindacati non firmano il protocollo di sicurezza Covid a scuola. La campagna vaccinale registra oltre 73 milioni di dosi e 35,3 milioni di vaccinati completi. Nel mondo 205 milioni di casi e 4,3 milioni di morti covid. In Usa la Fda dà ok alla terza dose del vaccino per i più fragili. L'Oms chiede a tutti i Paesi di "depoliticizzare la situazione e di cooperare per accelerare gli studi sulle origini del coronavirus"