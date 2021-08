Covid Campania, 622 nuovi contagi e 8 morti: bollettino di venerdì 13 agosto Aumentano ancora i contagi in Campania: 622 nuovi casi in 24 ore, altri 8 i morti registrati. Aumentano anche i pazienti ricoverati negli ospedali: 319 le persone nei reparti dei nosocomi campani. L’appello del direttore del Cotugno, intervistato da Fanpage.it: “Il vaccino è l’unica arma contro il Covid”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo salto in avanti della curva del contagio da Coronavirus in Campania: sono 622 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore dalle analisi di 7.172 tamponi molecolari effettuate nei laboratori della Campania. Il tasso di positività resta dunque alto, a quota 8,62% in regione. Sono invece 8 i nuovi decessi: tre nelle ultime 48 ore ed altri 5 già deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Aumentano anche i ricoveri, che salgono a 319: 16 di questi sono nei reparti di terapia intensiva, altri 303 sono invece ricoverati nei reparti di degenza ordinaria.

Intanto, con l'aumentare della curva pandemica, il dottor Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Cotugno-Monaldi-CTO), ha spiegato in una intervista a Fanpage.it che "il vaccino è l'unica arma contro il Covid. I ricoverati sono tutti non vaccinati, e sono anche quelli che rischiano di morire a causa del Covid. Anche l'età media dei ricoveri si è abbassata a 40 anni".

