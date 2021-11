Covid, le notizie di oggi: contagi in aumento in Italia, l’OMS: “L’inverno sarà duro”. Dal Viminale stretta ai cortei No Green Pass

Covid oggi in Italia e nel mondo, news e bollettino contagi di oggi 10 novembre 2021Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 10 novembre 2021. Prosegue la crescita della curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Nel bollettino di ieri 6.032 casi e 68 morti. Il tasso di positività in aumento soprattutto al Nord Est e 3 Regioni rischiano la zona gialla. Green Pass, dal Viminale stretta sulle proteste: mascherine obbligatorie e stop a cortei nei centri cittadini. Agenas: in Friuli e Marche ricoveri covid in intensive oltre la soglia critica. Il Governo vuole accelerare sulla terza dose di vaccino per tutti per salvare il Natale, in settimana la decisione. Ipotesi proroga stato di emergenza e obbligo Green Pass. Al momento l'83,77% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Crisanti frena sul vaccino per i bambini. L’immunologo Abrignani: "La terza dose a tutti? Così l’immunizzazione può durare cinque o dieci anni".

Nel mondo 250.850.815 contagi e 5.064.398 decessi. Oms: "L'inverno sarà duro in Europa". Record di morti in Russia e Ucraina: mai così tanti da inizio pandemia. In Germania incidenza ai massimi livelli: nuovi contagi Covid al massimo storico. In Austria via al lockdown per non vaccinati. Gli Usa riaprono le frontiere a più di un anno dalla chiusura. In Francia autorità sanitaria sconsiglia il vaccino Moderna per under 30. Olanda: ospedali al collasso, posti pieni come a dicembre 2020.

