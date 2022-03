Covid Italia, news di oggi: calano ricoveri e terapie intensive, verso stop al Super Green pass per i locali all’aperto dall’1 aprile

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48.483 casi e 156 decessi, 433.961mila i tamponi processati con un tasso di positività all'11,2%. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di ieri. In calo i ricoveri (-201) e intensive (-29). Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi regione per regione:

Lombardia: +5.583

Veneto: +3.982

Campania: +4.303

Emilia Romagna: +2.517

Lazio: +5.642

Piemonte: +1.899

Toscana: +3 .172

Sicilia: +4.884

Puglia: +4.155

Liguria: +1.187

Marche1.748

Friuli-Venezia Giulia: +748

Abruzzo: +1.211

Calabria: +2.532

Umbria: +1.499

P.A Bolzano: +565

Sardegna: +1.632

P.A Trento: +288

Basilicata: +604

Molise: +287

Valle d'Aosta: +45

Leggero aumento dei casi in Italia, ma per Abrignani (Cts) forse dipende dal fatto che i bambini sono poco vaccinati, come ha detto in una intervista al Corriere della Sera. Continuano gli allentamenti delle misure anti Covid: il sottosegretario Costa ha annunciato che dal primo aprile il Super Green pass non sarà più necessario per i locali all'aperto, mentre il Governo sta valutando l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro col certificato verde base. Campagna vaccinale: finora somministrate 134.808.529 dosi, di cui 37.986.009 terze dosi booster.

Nel mondo 451.611.588 si casi e 6.022.199 decessi. Preoccupazione per la situazione sanitaria in Ucraina in tutta Europa.