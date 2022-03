Covid Campania, oggi 5.233 contagi e 13 morti: bollettino di giovedì 10 marzo 2022 Aumentano ancora i casi di Covid in Campania, sopra i 5mila casi giornalieri. Tasso di positività sopra il 16% quotidiano. Altri 13 decessi, ricoveri in calo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 5.233 i nuovi casi positivi a Covid in Campania emersi nelle ultime ventiquattro ore, dopo le analisi di 32.637 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi effettuate nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano: il tasso di positività passa così al 16.03%, in netto rialzo rispetto al 13.01% registrato ieri. Dei nuovi casi positivi, 1.033 provengono dalle analisi di 10.122 tamponi molecolari mentre i restanti 4.200 casi sono emersi dall'analisi di 22.515 tamponi antigenici rapidi.

Sale anche il numero di decessi: 13 quelli nell'odierno bollettino, di cui 8 avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati solo nell'ultimo bollettino. In totale, da inizio pandemia sono 9.867 i morti per Covid in Campania, dato che si avvicina sempre più a quota diecimila decessi dovuti a Covid. Calano ancora i ricoveri in tutta la regione: sono 570 le persone ricoverate per Covid in tutta la regione, cinque in meno rispetto a ieri quando in tutto erano ricoverate 575 pazienti nei reparti Covid degli ospedali. Nel dettaglio, le terapie intensive occupate sono 26 (due in meno rispetto a ieri), mentre i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria sono 544 (tre in meno rispetto alla rilevazione precedente). Questo il report dei posti letto su base regionale: