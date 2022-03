Covid Campania, nell’ultima settimana aumento dei contagi, ma scendono i ricoveri: i dati Gimbe Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulla pandemia di Covid-19 ha evidenziato un aumento dei nuovi casi, ma una netta diminuzione dei ricoveri in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si inverte il trend che nelle ultime settimane aveva caratterizzato la progressione della pandemia di Covid-19 in Italia: dopo oltre un mese di discesa, i nuovi casi sono in aumento. A confermarlo è il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia segue il suo andamento nelle varie regioni del nostro Paese. Il trend che vede l'aumento dei contagi si conferma anche in Campania, dove nell'ultima settimana presa in esame dal monitoraggio, quella che va dal 2 all'8 marzo 2022, l'incremento dei nuovi casi è stato del 7,7%. A fronte dell'aumento dei contagi, però, si registra una netta diminuzione dei ricoveri negli ospedali regionali rispetto alla scorsa settimana: in Campania, l'occupazione delle terapie intensive è del 4,6% (mentre una settimana fa era del 6,4%); l'occupazione dei posti letto in area medica è invece del 13,6% (una settimana fa era del 17%).

Covid, i dati sulle dosi di vaccino in Campania

Per quanto riguarda la campagna vaccinale contro il Covid-19, la Campania non è una delle regioni più virtuose del nostro Paese: la percentuale delle persone vaccinate con ciclo completo nella regione è al di sotto della media nazionale, come rivelano i dati della Fondazione Gimbe relativi sempre all'ultima settimana, del 2 all'8 marzo. In Campania, hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi l'80,8% dei cittadini in età vaccinabile, vale a dire dai 5 anni in su; il 2,3% dei cittadini ha invece ricevuto soltanto una dose del vaccino. Per quanto riguarda, invece, le terze dosi, la percentuale in Campania si attesta all'80,9%. L'1,8% ha invece ricevuto la quarta dose, al momento riservata però soltanto alle categorie fragili.