Covid Italia, news di oggi, contagi e ricoveri in calo ma l’Oms avverte: “La pandemia non è ancora finita”. In Usa vaccini per bimbi sotto 5 anni da febbraio

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, giovedì 10 febbraio, sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Contagi in calo in Europa e in Italia ma l'Oms avverte: "Non siamo ancora fuori dalla pandemia". Nell'ultimo bollettino del ministero del salute registrati 81.367 contagi e 384 morti per Coronavirus. Cala a a livello nazionale l'occupazione di terapie intensive e reparti covid. Speranza: "Con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid". Addio alle mascherine all'aperto ma non per tutti: in Campania De Luca firma ordinanza con l'obbligo fino a tutto febbraio.

Nel mondo si allentano le misure anti-Covid. In Usa, i Cdc pronti a distribuire vaccini sotto 5 anni dal 21 febbraio. In Nuova Zelanda scontri polizia-no vax e 50 arresti

