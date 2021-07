Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Sono 776 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 24 morti covid, secondo il bollettino sul Coronavirus di ieridiffuso dal ministero della Salute. Effettuati 190.635 tamponi da ieri, tra test molecolari e antigenici. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 185.016 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta sullo 0,4%. I casi attuali sono 50.441, i guariti invece sono 4.081.902 (+3.135). Ecco nel dettaglio i nuovi casi regione per regione:

Lombardia: +129

Veneto: +52

Campania: +120

Emilia-Romagna: +36

Piemonte: +30

Lazio: +51

Puglia: +35

Toscana: +37

Sicilia: +142

Friuli-Venezia Giulia: +12

Marche: +10

Liguria: +15

Abruzzo: +35

P.A. Bolzano: +2

Calabria: +25

Sardegna: +17

Umbria: +8

P.A. Trento: +7

Basilicata: +8

Molise: +2

Valle d'Aosta: +3

Da oggi in vigore in tutta Europa il Green Pass per gli spostamenti. La certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dal ministero della Salute, consente di viaggiare in Europa e non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un codice QR da tenere sul cellulare o in formato cartaceo. Per poter viaggiare occorre aver completato il ciclo vaccinale, essere negativi a un tampone o guariti dal Covid. Bruxelles invita inoltre gli Stati membri ad accordarsi per usarlo per l' ingresso a concerti, festival, eventi. L'Ue: "lo raccomandiamo a tutti gli Stati membri anche per andare ai concerti, ai festival, a teatro o al ristorante"

Paura per la variante delta, slitta la riaperture delle discoteche. Intanto la campagna vaccinale continua, sono 51.5 milioni le vaccinazioni effettuate in Italia e 18.7 milioni le persone he hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo oltre 182 milioni di casi e 3,9 milioni di morti covid. Impennata di contagi e casi Delta nel Regno Unito mentre rallenta il contagio in India dove i decessi sono al minimo da quasi 3 mesi.