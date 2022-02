Covid Italia, news di oggi: Green pass, in vigore le nuove regole e multe per over 50 non vaccinati. Mascherine e discoteche: stretta fino al 10 febbraio

Ultimi aggiornamenti dell'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 1 febbraio. Ieri 57.715 positivi e 349 vittime: tasso positività al 12%, calano intensive (-9) e salgono ricoveri (+296): è quanto emerge dal bollettino. Da oggi entrano in vigore le nuove regole su Green pass base e Super Green pass per l'accesso ai negozi. Via all'obbligo vaccinale per gli over 50: multe da 100 euro per chi non si vaccina. Il Cdm ha prorogato per altri 10 giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Nuovo vertice dei ministri convocato per mercoledì: sul tavolo le misure sulla scuola e sulla quarantena per gli studenti e la durata del Green Pass per chi ha la terza dose. Finora sono 33.512.079 i cittadini che hanno ricevuto la dose booster. Sileri: "Verso fine stato di emergenza dopo 31 marzo". Speranza: "Lotta al virus entra in una fase nuova".

Nel mondo 378.363.084 contagi e 5.674.219 decessi. Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, primi atleti positivi al Covid. Austria, da oggi polizia controllerà Green pass per strada e ai blocchi stradali: al via obbligo vaccinale per over 18. Addio mascherina e Green Pass, la Danimarca revoca le restrizioni.

