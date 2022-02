Bollettino Covid Italia, oggi 133.142 contagi e 427 morti per Coronavirus: i dati di martedì 1 febbraio Sono 133.142 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 1.246.987 tamponi effettuati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività si attesta al 10,7%. Altri 427 deceduti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono state registrati 133.142 casi di Covid-19 secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, martedì 1 febbraio. Le vittime sono 427: il dato porta il numero complessivo di decessi da inizio pandemia a 146.925. Le infezioni da inizio pandemia salgono a 11.116.258. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 1.246.987 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 10,7%

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 133.142 i casi registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese a fronte di 1.246.987 tamponi effettuati. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +14558

Veneto: +11233

Campania: +9814

Emilia Romagna: +13091

Piemonte: +6244

Lazio: +11533

Toscana: +8404

Sicilia: +6141

Puglia: +2209

Liguria: +3209

Friuli-Venezia Giulia: +2680

Marche: +4520

Abruzzo: +2828

Calabria: +1291

Umbria: +1619

P.A Bolzano: +1199

Sardegna: +918

P.A Trento: +1117

Basilicata: +866

Molise: +383

Valle d'Aosta: + 208

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 1.246.987 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 10,7%

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i numeri negli ospedali, oggi si registrano -35 nuovi pazienti in terapia intensiva e -40 ricoveri in area ordinaria.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato ad oggi sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia, fino ad ora sono state somministrate 128.318.811 dosi di vaccino. Ad aver ricevuto le prime due dosi o il vaccino monodose per completare il ciclo vaccinale sono state 47.369.901 persone pari a 87,71% della popolazione over 12. Altre 33.512.079 persone hanno ricevuto la terza dose di vaccino per una percentuale pari al 78,82% della popolazione. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto il vaccino sono 1.188.971 pari a 32,52% della popolazione