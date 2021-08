Coronavirus, le notizie di oggi 23 agosto sul Covid: nessuna regione in zona gialla ma aumentano ricoveri e terapie intensive

Tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 5.923 nuovi contagi su 175.539 tamponi processati e 23 decessi. Il tasso di positività è al 3,4%. Salgono le terapie intensive (+6) e i ricoveri nei reparti Covid (+34). La Sicilia resta la regione con il più alto numero di nuovi casi. Ecco, di seguito, il dettaglio a livello territoriale:

Lombardia: + 406

Veneto: + 420

Campania: +470

Emilia-Romagna: + 555

Lazio: + 454

Piemonte: + 177

Toscana: + 594

Sicilia: + 1350

Puglia: + 261

Friuli-Venezia Giulia: + 78

Marche: +140

Liguria: +162

Abruzzo: +117

Calabria: +213

P.A. Bolzano: +38

Sardegna: +256

Umbria: + 116

P.A. Trento: +48

Basilicata: + 52

Molise: + 9

Valle d'Aosta: + 7

Nessuna regione passa in zona gialla oggi, ma a rischio restano Sicilia, Sardegna e Calabria, dove si registrano i più alti livelli di ospedalizzazione: attesa per il monitoraggio di venerdì della Cabina di Regia. Costa preme per il Green pass obbligatorio per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: sono 75.306.022 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 92,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 81.203.532. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.354.666, il 67,31% della popolazione over 12.

Nel mondo 211.816.904 contagi e 4.431.068 decessi. Paura in Spagna, travolta da una nuova ondata dell'infezione. In Russia registrati oltre 170mila morti da inizio pandemia, mentre la Cina segna di nuovo zero casi a trasmissione interna dopo i focolaio di Wuhan e Nanchino.