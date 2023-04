Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: il Cavaliere sta meglio, ma rimane in terapia intensiva

Le news di oggi in diretta sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha trascorso la nona notte al San Raffaele, l'ospedale milanese in cui è ricoverato dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da tempo.

Ieri il suo medico personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo ha pubblicato un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute dell'ex presidente del Consiglio, affermando che sia in costante miglioramento. Ieri si è recato in visita al padre anche Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato che starebbe rispondendo bene alle cure. La situazione resta comunque delicata, ha precisato Pier Silvio, ragion per cui il Cavaliere si trova ancora in terapia intensiva.

