L'adolescenza è un periodo molto importante per la crescita di ragazze e ragazzi: in questo momento particolare dell'età i libri possono rappresentare una risorsa importante, perchè aprono mondi e permettono di confrontarsi con tematiche e avventure possibili anche nella vita reale.

I libri per ragazzi sul mercato sono davvero molto numerosi, e appartengono a generi diversi: fantasy, horror, libri a fumetti, libri d'avventura, storie d'amore e romanzi rosa. Ci sono poi i libri che affrontano alcune tematiche, come il bullismo, il rispetto delle regole e la legalità, l'amicizia, la memoria e la libertà, ma anche l'omofobia e le questioni di genere.

Ecco quali sono i migliori libri per ragazze e ragazzi di 11 anni, quindi preadolescenti, fino ad arrivare ai 17 anni e oltre, tutti disponibili in libreria e online con il 15% di sconto. Questi libri piaceranno anche ai ragazzi a cui non piace leggere, promesso!

Libri fantasy e classici per ragazze e ragazzi di 11 e 12 anni

Se è vero che l'adolescenza inizia a 13 anni, è anche vero che i ragazzi sono sempre più precoci e maturi, quindi anche il periodo della preadolescenza diventa fondamentale.

Cosa amano leggere i ragazzi a quest'età? Sicuramente i migliori libri per ragazze e ragazzi di 11 e di 12 anni sono dei fantasy, ovvero storie ambientate in luoghi di fantasia in cui però accadono avventure verosimili. Un altro filone è quello dei classici per ragazzi, quindi libri scritti nel passato e diventati dei veri e propri must have in libreria.

Fairy Oak: il segreto delle gemelle (Salani)

La saga di Fairy Oak, di cui "Il segreto delle gemelle" è il primo capitolo, ha appassionato milioni di giovani lettori in tutto il mondo. Fairy Oak è un luogo di fantasia caratterizzato dalla presenza di moltissime creature magiche che lo abitano: tra di loro ci sono le fate, le uniche in grado di volare.

Ed è proprio una fata a raccontare la storia di Vaniglia e Pervinca, due sorelle gemelle che vivono un'avventura straordinaria. Perfetto per la preadolescenza, il primo capitolo di questa saga fantasy è pubblicato da Salani ed è disponibile su Amazon a partire da 12,66€, e allo stesso prezzo su IBS e su Hoepli.

La chiave segreta dell'universo (Mondadori)

Anche questo è il primo capitolo di una saga, ma stavolta è la scienza a prendere il posto della fantasia: i ragazzi appassionati di matematica e fantascienza ameranno questo libro, scritto da Stephen Hawking insieme alla figlia Lucy.

"La chiave segreta per l'universo" racconta del giovane protagonista George, appassionato di astronomia che grazie ai suoi vicini compierà un viaggio avventuroso usando i trucchi della scienza. Il primo capitolo della saga è pubblicato da Mondadori ed è in vendita con copertina flessibile su Amazon a partire da 7,88€, su Hoepli a 8,92€ e usato su Libraccio.

Libri fantasy e classici da leggere per ragazzi di 11 e 12 anni

"La mappa dei desideri" è una bellissima avventura che coinvolge due giovani protagonisti alla ricerca di tutti i pezzi di una mappa, che assicura poteri straordinari a chiunque la possegga; è in vendita sia su Amazon a partire da 8,25€, che su IBS allo stesso prezzo e su Hoepli a 9,35€.

"Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie" è un libro che non ha bisogno di troppe presentazioni: scritto da Lewis Carrol alla fine dell'Ottocento, è diventato un vero e proprio cult. Tra i libri classici più apprezzati dai ragazzi, è disponibile su Amazon a partire da 9,35€, su IBS allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Anche la saga de Le Cronache di Narnia è diventata ormai un classico: "Il leone, la strega e l'armadio" è il secondo capitolo della saga, disponibile su Amazon a partire da 8,25€, su IBS allo stesso prezzo e su Hoepli a 9,35€. Online è possibile trovare anche tutti gli altri libri della saga scontati del 15%.

Libri gialli e Wonder da leggere per ragazzi di 11 e 12 anni

Se cercate dei libri per ragazzi sul bullismo potete optare per "Wonder", una saga ambientata ai giorni nostri con protagonista un ragazzo molto speciale: diventato anche un film, il primo libro è disponibile su Amazon a partire da 11,90€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Un altro libro classico per ragazzi è "Il giardino segreto", scritto da Frances Hodgson Burnett e ripubblicato da Giunti Junior: quando la protagonista Mary perde i genitori e va a vivere a casa dello zio, inizia a vivere una nuova vita, e un segretissimo giardino sarà la soglia della sua formazione. È in vendita su Amazon a partire da 7,22€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Se invece cercate un libro giallo per ragazzi, allora potete rivolgervi a una delle maestre di questo genere, ovvero Agatha Christie: ripubblicato nella collana per ragazzi di Mondadori "Assassinio sull'Orient Express" è uno dei casi più famosi del detective Poirot, da cui è stato tratto anche un film. Potete trovarlo su Amazon a partire da 7,50€ e su IBS allo stesso prezzo.

Libri per ragazzi e ragazze di 13 e 14 anni

I libri per ragazze e ragazzi di 13 anni entrano nel vivo nel periodo e nei temi tipici dell'adolescenza: sono storie che raccontano i cambiamenti da affrontare e l'amicizia, ma anche alcuni temi sociali come la legalità, il rispetto delle regole e la diversità.

Non ultimi i libri per ragazzi sul bullismo, che hanno contribuito molto a una maggiore conoscenza e contrapposizione a questo fenomeno che accade spesso tra i banchi di scuola.

Storie della buonanotte per bambine ribelli (Mondadori)

I libri per ragazzi e ragazze di 13 anni sono storie ibride, in bilico tra infanzia e adolescenza vera e propria come capita sempre a quest'età. Abbiamo quindi scelto di proporre innanzitutto due consigli di lettura che portano alle bambine e ai bambini degli esempi importanti di vite vissute: il primo libro per ragazze è "Storie della buonanotte per bambine ribelli", che racconta con parole e immagini la vita di donne straordinarie.

Scritto a quattro mani e disegnato da molte importanti illustratrici italiane, questo libro per ragazze edito da Mondadori è in vendita su Amazon a partire da 16,15€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici (Salani)

La variante per i bambini e i ragazzi delle Storie della buonanotte viene pubblicata da Salani Editore: "Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici" è l'equivalente del libro precedente, ma al maschile.

Non tutti gli stereotipi di genere riguardano le donne: molti luoghi comuni si applicano anche agli uomini. In questo libro gli autori dimostrano, grazie alle vite di uomini straordinari, che non è necessario ammazzare draghi per essere uomini veri. È disponibile su Amazon a partire da 14,36€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Bianca Pitzorno e libri sul bullismo per ragazzi di 13 e 14 anni

Bianca Pitzorno è tra le autrici di libri per ragazzi e ragazze più apprezzata di sempre: tra i consigli di libri da leggere per ragazzi di 13 anni proponiamo "Polissena del porcello", una storia di avventura e amicizia pubblicata da Mondadori nella collana Oscar e disponibile su Amazon a partire da 7,50€, su IBS allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Passiamo a un tipo di libro completamente diverso: "Tredici" è stato letto e apprezzato da milioni di adolescenti statunitensi, ed è diventato una famosa serie su Netflix. In molti conoscono già la trama, che sviluppa il tema del bullismo e del cyberbullismo, soprattutto in relazione a ciò che succede tra i banchi di scuola. Lo trovate su Amazon a partire da 14,45€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

La casa editrice per bambini e ragazzi Il Castoro pubblica "La ragazza che legge le nuvole", una storia scritta da Elena Castiglioni Giudici: si tratta di un romanzo di formazione che ha per protagonista una ragazza che si trasferisce dall'India agli Stati Uniti, ed è molto utile per le ragazze e i ragazzi che stanno per affrontare un importante cambiamento. È in vendita su Amazon a partire da 11,47€, su IBS allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Libri sulla legalità e sulla diversità da leggere per ragazzi di 13 e 14 anni

Giuseppe Festa scrive un libro per ragazze e ragazzi davvero emozionante, che riesce a parlare della diversità in un modo totalmente inedito: il protagonista, Lucio, ha perso la vista da piccolo, ma riesce a sentire cose che i suoi amici non possono percepire, e così proverà a salvare un aquilotto catturato dai bracconieri; "Cento passi per volare" è disponibile su Amazon a partire da 10,96€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Mescola realtà e fantasia "Per questo mi chiamo Giovanni", il libro per ragazzi sulla legalità scritto da Luigi Garlando ripubblicato da BUR. Attraverso il racconto di un padre al figlio si ripercorre la vita del magistrato Giovanni Falcone, una delle più insigni vittime di mafia; lo trovate su Amazon a partire da 9,77€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

L'ultimo libro da leggere per ragazzi di 13 e 14 anni è "L'occhio del corvo", pubblicato da Feltrinelli nella collana UP. Si tratta della prima indagine di un giovanissimo Sherlock Holmes, il più famoso detective creato da sir Arthur Conan Doyle, sulle tracce dell'omicidio di una giovane donna; è in vendita su Amazon a partire da 11,90€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Libri di formazione per adolescenti di 15, 16 e 17 anni

L'età che va dai 15 ai 17 anni è densa di enormi cambiamenti: è in questo lasso di tempo che i ragazzi diventano sempre meno bambini e sempre più giovani adulti, e iniziano a farsi molte domande su loro stessi e sul mondo che li circonda.

Per affrontare al meglio questo periodo della vita – tra i più belli e complicati di sempre – servono libri importanti: i temi sociali e i libri di formazione per ragazzi vanno per la maggiore, affrontando tematiche come l'omosessualità, il bullismo e cyberbullismo, la diversità e la libertà.

Ecco i libri per adolescenti consigliati da noi e dagli utenti in rete:

Questo libro è gay (Sonda)

Tra i libri per ragazzi sull'omosessualità e l'omofobia c'è "Questo libro è gay", scritto da Juno Dawson con le vignette di Spike Gerrell e pubblicato in Italia da Sonda Editore.

Il libro racconta la storia e spiega le caratteristiche della comunità LGBT, dell'omosessualità, bisessualità e transessualità, ma è nella sua essenza un manuale per l'accettazione di se stessi e la comprensione delle proprie specialità.

Affrontando in modo chiaro le tematiche del genere, della sessualità, del rispetto verso gli altri e verso se stessi, "Questo libro è gay" è perfetto per i ragazzi che sentono parlare di gender ma non hanno ben capito cosa significhi, ed è disponibile su Amazon a partire da 11,90€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Questa sera è già domani (Edizioni E/O)

Tra i libri per ragazzi sulla Shoah c'è "Questa sera è già domani" di Lia Levi, scrittrice e giornalista italiana sopravvissuta alla persecuzione degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale.

In questo libro di ispirazione autobiografica l'autrice racconta la storia della sua famiglia, vissuta a Genova prima e durante le leggi razziali, riflettendo sul valore degli eventi, sul senso della Storia e spiegando in modo chiaro e pratico cosa hanno significato le leggi razziali e l'Olocausto. Il libro è in vendita su Amazon a partire da 14,25€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Libri sulla Shoah e sul femminismo da leggere per ragazze e ragazzi di 15,16,17 anni

"Mentre noi restiamo qui" è un libro per ragazzi dal sapore fantasy ma realistico, che fa parte del genere Young Adult ma che allo stesso tempo se ne distacca; protagonisti sono quattro ragazzi normali, alle prese con le piccole sfide e avventure della vita, in un mondo fantastico in cui gli Indie, ovvero i Prescelti, vengono chiamati a salvare il mondo.

Tantissime le tematiche trattate: amicizia e rispetto degli altri, ma anche sessualità, consapevolezza del sè e del fatto che ognuno è importante e straordinario. È disponibile su Amazon a partire da 14,45€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Malala Yousafzai è una delle donne che maggiormente dovrebbero ispirare le ragazze: in questo libro edito da Garzanti l'attivista pakistana vincitrice del Nobel per la pace ripercorre le vicende autobiografiche della sua giovinezza in Pakistan, adattate per delle lettrici più giovani, con illustrazioni colorate e un glossario. Lo trovate su Amazon a partire da 10,20€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Un altro libro per ragazzi sulla Shoah è una storia di bambini, ma non adatta ai più piccoli. "Il bambino con il pigiama a righe", diventato anche un film, è un racconto che ha per protagonista il figlio di un generale nazista, che fa amicizia con un bambino ebreo prigioniero di un campo di concentramento. Emozionante e foriero di molti spunti di riflessione, è in vendita su Amazon a partire da 8,50€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Libri su temi sociali da leggere per ragazze e ragazzi di 15,16 e 17 anni

Anche "Nel mare ci sono i coccodrilli" racconta di un bambino che vive una storia avventurosa: si chiama Enaiatollah Akbari, è nato in Afghanistan e a un certo punto è costretto a scappare via dalla sua terra per avere salva la vita.

Il libro di Fabio Geda, edito da Baldini e Castoldi, è diventato un vero classico tra i libri per ragazzi che trattano di temi sociali, soprattutto perchè la storia di Enaiatollah è assolutamente vera. Lo trovate su Amazon a partire da 9€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Tra i libri sul cyberbullismo, e in particolare sul revenge porn, "Te la sei cercata" ha fatto molto scalpore: la protagonista è la classica reginetta della scuola, che vive in un piccolo paesino e gode di moltissima popolarità.

Dopo una serata di cui non ricorda nulla, però, tutti iniziano a guardarla in modo diverso, alcune sue foto cominciano a girare e gli sguardi di ammirazione diventano occhiate di disprezzo. "Te la sei cercata" è un libro che ci fa interrogare e riflettere, ed è disponibile su Amazon a partire da 13,60€, su IBS e su Hoepli.

L'ultimo libro per ragazzi di 15, 16 e 17 anni che consigliamo è la saga di Hunger Games, diventata anche una famosissima serie cinematografica. Ambientato in un'America postapocalittica, il libro è incentrato sugli Hunger Games, una competizione trasmessa in diretta TV in cui sopravviverà soltanto una persona.

La protagonista Katniss si offre di partecipare ai giochi per salvare sua sorella, e spera di tornare viva da lei. Il libro è in vendita su Amazon a partire da 9,38€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Libri da leggere prima dei vent'anni

Quanto dura l'adolescenza? C'è chi dice che finisca a 19 anni, chi a ventuno, chi probabilmente la vive per sempre. Una cosa però è certa: ci sono alcuni libri essenziali per il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, ovvero quei libri che andrebbero letti prima di compiere vent'anni.

Ecco i nostri consigli: classici, storie d'amore, avventure e molto altro.

Due di due (La nave di

Tra i libri per ragazzi di formazione "Due di due" è probabilmente il meglio riuscito, se consideriamo i romanzi degli scrittori italiani. Il libro racconta la storia di Mario, il protagonista, e del suo amico Guido dall'infanzia fino alla maturità: i due ragazzi hanno caratteri completamente diversi, ma ciononostante creano un saldissimo rapporto d'amicizia.

Oltre che raccontare la formazione di una persona che cresce e cambia, questo libro per ragazzi affronta il tema centrale dell'amicizia, con le sue incomprensioni e difficoltà dovute all'evolvere delle persone e al processo di crescita in generale. Coinvolgente e bellissimo, è un vero classico italiano per ragazzi ed è in vendita su Amazon a partire da 9,75€, su IBS allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

È uscito di recente il libro di Irene Facheris, psicologa, fondatrice del web magazine Bossy e instagrammer molto seguita dai giovani. "Creiamo cultura insieme" è un libro molto importante che tutti i ragazzi dovrebbero leggere, anche se non racconta una vera e propria storia.

Il tema di questo libro è infatti la quantità di pregiudizi ed errori che commettiamo quando partecipiamo a una conversazione e confrontiamo la nostra opinione con quella degli altri: sappiamo tutti che i giovani sono molto intransigenti, ma anche che è necessario imparare ad ascoltare e a rispettare le opinioni degli altri per poterle discutere e confutare. Il libro è disponibile su Amazon a partire da 11,81€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Libri di formazione da leggere prima dei vent'anni

Alessandro Baricco è tra i più apprezzati autori italiani per adulti e ragazzi, e il suo "Seta" è un viaggio breve ma intenso in un mondo assolutamente affascinante. Qui l'autore racconta il viaggio del protagonista Hervè Joncour e la sua storia d'amore con una donna orientale, bellissima ed evanescente come un foulard di seta; è disponibile su Amazon a 6,37€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Ed è un libro per ragazzi sull'amore anche "La solitudine dei numeri primi", il primo libro di Paolo Giordano diventato un vero e proprio fenomeno editoriale, successivamente adattato anche per il cinema. Alice e Mattia, i protagonisti di questa storia, hanno un passato oscuro e complicato alle spalle: il loro incontro sarà una rivelazione e un problema, come accade sempre nelle storie d'amore; è in vendita su Amazon a partire da 10,50€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Anche "L'eleganza del riccio" è diventato un film molto apprezzato: Muriel Barbery racconta la storia di due protagoniste che vivono all'interno dello stesso palazzo parigino. La prima è la portiera del condominio, la seconda una bambina prodigio che ha intenzione di suicidarsi. Nascerà un'amicizia fondata sulle confidenza e la comprensione, destinata a emozionare moltissimi ragazzi e adulti. Il libro è disponibile su Amazon a 8,43€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Libri su temi sociali da leggere prima dei vent'anni

"La ragazza del treno" è un libro che ha avuto un successo enorme a livello mondiale, mescolando diversi generi e ottenendo una vera e propria consacrazione letteraria. Rachel, la protagonista, ha una vita decisamente poco interessante e prende lo stesso treno tutti i giorni: lì si diverte a spiare volti e conversazioni, immaginando vite più felici della sua. Un giorno, però, vede qualcosa che non avrebbe mai dovuto guardare; il libro è disponibile su Amazon a partire da 8,92€, su IBS a 11,90€ e su Hoepli a partire da 11,90€.

Un libro per ragazzi di formazione diventato cult è "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", una storia autobiografica scritta da Christiane F. e ambientata nella Berlino dopo la caduta del muro. L'autrice racconta della sua adolescenza nella periferia degradata della città, in un racconto di formazione che la vede affrontare la dipendenza dall'eroina; potete trovarlo su Amazon a partire da 9,35€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Il primo libro di Alessandro D'Avenia "Bianca come il latte, rossa come il sangue" ha consacrato questo autore come uno dei più amati scrittori di libri per ragazzi. Nel libro è infatti narrata una storia di formazione tra i banchi di scuola, ma anche la storia di un amore e di una malattia difficile da debellare. È in vendita su Amazon a 10,13€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

