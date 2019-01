Di libri per bambini ce ne sono moltissimi: sempre più editori e autori scelgono di narrare storie per bambini che possano trasmettere dei messaggi importanti oltre a divertire i lettori in erba.

Con il crescere del numero di libri disponibili, spesso è difficile capire quali sono i testi adatti ai nostri bambini, sia per tematiche che per età.

Dai primi libri da leggere ad alta voce, passando alle storie che parlano di emozioni, amicizia e rispetto delle regole, ma anche di argomenti più spinosi come la morte, l'identità di genere e la rabbia, ecco la nostra selezione dei migliori libri per bambini da 0 a 12 anni, tutti disponibili su Amazon nella categoria Libri per bambini e ragazzi.

I migliori libri per bambini che non sanno leggere

Quali sono i migliori libri di narrativa per bambini che non sanno leggere? Innanzitutto oggetti di grandi dimensioni, preferibilmente cartonati, con illustrazioni semplici ma colorate e testi scritti in maiuscolo, meglio se in rima.

Il mondo di una mamma e del suo bambino è contemporaneamente minuscolo e immenso: in Mammalingua per ogni lettera dell'alfabeto c'è una filastrocca che racconta il rapporto tra una madre e il suo bambino piccolissimo.

Ricco di illustrazioni colorate, è disponibile su Amazon a 12,32€, su Hoepli e Libraccio.

Gli animali del mondo è un libro tattile ricco di filastrocche sugli animali e di stimoli sensoriali per il bambino, molto utile per iniziare a conoscere il mondo degli animali e le sue caratteristiche.

Il bosco è invece un libro sonoro: grazie a degli speciali pulsanti che il bambino potrà premere senza fatica, si sentiranno i suoni degli abitanti del bosco.

Seguimi piano, andiamo lontano è infine un libro interattivo, in cui il bambino compie un percorso e impara a conoscere ciò che si trova lungo il suo cammino.

Libri per bambini sulle stagioni a partire da 0 anni

I libri per bambini sulle stagioni, e sulle conseguenze che il cambiamento delle stagioni ha su piante e animali, sono molto importanti perchè insegnano ai più piccoli lo scorrere del tempo e la ciclicità.

Ecco la nostra selezione di libri per bambini educativi e divertenti sul trascorrere delle stagioni.

Quanti cambiamenti avvengono durante un solo anno! Si passa dalla primavera fiorita, all'estate calda, fino all'autunno in cui cadono le foglie e al freddo inverno… Grazie a questo piccolo libro illustrato ricco di rime, il tuo bambino potrà imparare a conoscere le stagioni.

Divertente e colorato, Le quattro stagioni è disponibile su Amazon a 9,31€, su Hoepli e su Libraccio.

Stagioni – scorri e gioca è un libro tattile che permette ai bambini, anche ai più piccoli, di interagire con il libro e notare come la flora e la fauna cambiano al variare delle stagioni.

Le quattro stagioni pop up è un libro tridimensionale con elementi pop up, articolato in 4 aree, adatto a bambini un po' più grandi.

Le quattro stagioni: le mie prime parole da toccare è un libro tattile in formato tascabile, con l'obiettivo di imparare nuove parole e stimolare i bambini anche molto piccoli.

Libri per bambini sulle emozioni a partire da 6 mesi

Gioia, paura, rabbia, stupore, inquietudine: i libri sulle emozioni sono molto importanti nel primo anno di vita del bambino, perchè gli insegnano a codificare le sensazioni ed emozioni sue e degli altri in base alle espressioni del viso.

In questo libro dalle illustrazioni coloratissime e meravigliose, ogni personaggio prova un'emozione: con una rotella girevole il bambino potrà far scorrere un pezzo del disegno fino a scoprire l'espressione dei loro volti, quindi il tipo di emozione che stanno provando.

Pubblicato da Fatatrac con copertina cartonata, Gira l'emozione è disponibile su Amazon a 8,41€, su Hoepli e su Libraccio,

Il grande libro di Mattia: le mie emozioni racconta del piccolo Mattia alle prese con situazioni che gli provocano sensazioni ed emozioni differenti; grazie alle alette e agli inserti tattili è possibile proporre questo libro fin dalla più tenera età.

Oggi mi sento così è un libro gioco pubblicato da Giunti in collaborazione con Disney Baby: qui il bambino dovrà scoprire quale espressione del viso è collegata a una determinata emozione grazie a disegni grandi e colorati e a testi in rima in maiuscoletto.

Fai il bagnetto con le emozioni è un libro da bagno, quindi insegna a riconoscere le emozioni e le espressioni del viso anche durante il momento del bagnetto, distraendo e al tempo stesso educando il bambino.

Libri per bambini sulla cacca a partire da 8 mesi

I libri sono importanti anche per affrontare e superare dei riti di passaggio, sia da adulti che da bambini.

Il passaggio dal pannolino al vasino e dal vasino al wc è un momento molto importante per il bambino, e ci sono dei libri di qualità che possono facilitare questa transizione, rendendola anche assai divertente.

"La cacca è mia e la gestisco io!", è questo il diritto che rivendica il piccolo Teo: a tre anni è difficilissimo separarsi dalla propria cacca, soprattutto se non si sa dove vada a finire! E se invece ci fosse un'isola felice in cui finiscono tutte le cacche?

L'isola delle cacche, pubblicato da Coccole Books, è disponibile su Amazon a 9,35€, su Hoepli e Libraccio.

Presto! Mi scappa! racconta la storia del piccolo Teo, che non sa dove fare i suoi bisognini perchè i suoi vasini sono tutti occupati. Sarà costretto a fare di necessità virtù e sedersi direttamente sul water, proprio come un bambino grande.

E tu dove fai la pupu? e Posso guardare nel tuo pannolino? sono invece due libri che utilizzano lo stesso metodo per avviare allo spannolinamento: grazie al confronto tra i vari posti in cui gli animali fanno la pupu, il bambino imparerà che il posto designato per lui è proprio il vasino.

Libri per bambini che aspettano un fratellino a partire da 1 anno

L'arrivo di un fratellino non è quasi mai facile, soprattutto se parliamo di bambini che fino a quel momento sono stati figli unici.

Anche in questo caso i libri possono rappresentare un formidabile aiuto: grazie alla proiezione delle vicende, infatti, il bambino può trarre degli insegnamenti che potrà applicare nella vita vera, quando sarà lui il protagonista della storia.

L'amore si moltiplica, non si divide: in questo libro delizioso il protagonista è un bambino che sta per avere un fratellino, e decide di raccontargli una storia. Niente streghe o maghi o altre creature fantastiche: i protagonisti di questa storia, la più bella del mondo, sono proprio lui e il suo fratellino.

Tu e Io, pubblicato da Guridi, è disponibile su Amazon a 14,45€, su Hoepli e Libraccio.

È in arrivo un fratellino! è la storia di un piccolo gufetto e dell'uovo che sta per schiudersi. La mamma non ha bisogno di un altro figlioletto, perchè ha già lui, ma allora cosa c'è in quell'uovo? Una storia divertente e delicata che insegna come un fratello sia la cosa migliore che possa capitarci.

Il pancione della mamma è invece una conversazione tra una bambina e il pancione di sua mamma, all'interno del quale sta crescendo la sua sorellina. Mese dopo mese, la bambina parla alla sorella senza gelosie nè preoccupazioni, ma soltanto con moltissima gioia.

Arriva un fratellino è infine un libricino cartonato che affronta la tematica dell'arrivo di un nuovo fratellino coinvolgendo tutta la famiglia, e dando voce alle preoccupazioni, anche se infondate, del figlio maggiore.

Libri per bambini sulla gentilezza a partire da 2 anni

Generosità, condivisione ed educazione sono concetti difficili da capire per i bambini, per cui tutto è "mio" e che fino a una certa età si relazionano solo con genitori e familiari.

Quando il bambino inizia a uscire dal contesto familiare e a conoscere persone estranee, sarà importante insegnargli il valore della gentilezza e della generosità.

Il generoso signor Panda ha preparato dei dolcetti, e chiede agli altri animali se ne vogliono qualcuno. Quasi tutti rispondono di sì, ma quasi tutti dimenticano di usare le parole magiche. Chi meriterà i dolcetti del signor Panda?

Adatto per bambini piccoli e piccolissimi, Per favore signor Panda è un primo passo per insegnare ai nostri cuccioli le buone maniere, ed è disponibile su Amazon a 13,60€, su Hoepli e Libraccio.

Masha e Orso: le parole gentili è una delle storie di Masha e Orso e sarà perfetta per i bambini che amano questo cartone animato; grazie alle filastrocche e ai disegni colorati i bambini iniziano a prendere dimestichezza con le parole gentili.

Le sei storie della gentilezza è un libro con copertina rigida in cui sono raccontate sei storie, tutte illustrate e finalizzate a dimostrare ai bambini come la gentilezza sia davvero importante e utile.

Io sto con Vanessa è un silent book per bambini a partire da 6 anni che racconta una storia di grande solidarietà nei confronti della nuova arrivata contro il bullo della scuola.

Libri per bambini sul rispetto delle regole a partire da 2 anni

L'uomo è un animale sociale, e anche il bambino sviluppa determinate abilità e competenze grazie all'interazione con le altre persone.

Per prepararlo al meglio a questo momento della sua vita, ecco una selezione di libri sul rispetto delle regole più svariate, divertenti ed educativi.

Un mini galateo delle buone maniere con tante illustrazioni colorate: 44 regole che renderanno il tuo bambino un piccolo gentiluomo divertendosi e imparando.

Il dizionario delle buone maniere è disponibile su Amazon a 11,47€, su Hoepli e su Libraccio.

Le mie prime 10 regole da imparare è un libricino in formato cartonato e suddiviso in cinque categorie: l'educazione, la salute, la sicurezza, a tavola e in strada. Con tanti esempi pratici e tantissime illustrazioni, insegnerà al vostro bambino le regole basilari per vivere con gli altri.

Odio le regole! è a metà tra una storia e un manuale: il piccolo protagonista è vivace e giocherellone e mal digerisce le regole, ma con l'aiuto del gioco e di qualche piccolo aiuto riuscirà a raggiungere il suo traguardo.

Micio, è rosso! è infine un libro pop up ricco di finestrelle, sorprese ed elementi interattivi per imparare le regole fondamentali della strada.

Libri per bambini sull'amicizia a partire da 3 anni

L'amicizia è un valore essenziale e una condizione che ogni bambino prova. Ma cosa vuol dire essere amici?

Ecco alcune storie di amicizia che mostrano quali sono le caratteristiche fondamentali di questo rapporto: affetto, rispetto per l'amico, accettazione delle sue diversità.

Si può essere amici anche se si hanno gusti diversi? Certo che sì: Penelope e Rolando lo scopriranno al museo d'arte, quando si renderanno conto di amare opere e artisti completamente contrapposti! Ma l'amicizia vera, si sa, supera qualsiasi divergenza.

Edito da Artebambini ed illustrato con una tecnica simile al collage, L'arte dell'amicizia è disponibile su Amazon a 14€, su Hoepli e Libraccio.

Lucy e il filo dell'amicizia, edito da Terre di Mezzo, racconta la storia della piccola Lucy che trova un filo rosso. Cosa ci sarà all'estremità di quel filo?

Palla rossa e palla blu è un libro illustrato pubblicato da BAO Publishing, ed è la storia di due amici molto diversi ma tutto sommato molto simili, perchè l'amicizia arrotonda tutto.

L'amicizia è… Difficile spiegarlo a un bambino. In questo libro ricco di disegni simpatici e colorati gli autori cercano di trasmettere ai bambini le diverse emozioni che l'amicizia può provocare.

Libri per bambini sulla rabbia a partire da 3 anni

Tra tutte le emozioni la rabbia è la più difficile da gestire per un bambino: si tratta di un sentimento normale che inevitabilmente proviamo, ma che i bambini ovviamente non sono in grado di incanalare.

Ecco una selezione di libri per insegnare loro a gestire la rabbia, trasformandola in un'opportunità di crescita e arricchimento.

Un libro rosso di rabbia, un topolino che prova a calmarlo e la dimostrazione che esistono tanti modi per riuscire a far passare la rabbia a qualcuno, e che questo è un sentimento da non reprimere, però da controllare. Scorrendo le pagine il colore rosso lascia il posto ad altre tonalità, e alla fine il tutto si risolve in una risata generale.

Disponibile anche in altre varianti per i sentimenti della paura o dell'amore, Il libro arrabbiato è in vendita su Amazon a 8,41€, su Hoepli e Libraccio.

Che rabbia, Nino! racconta la storia del piccolo rinoceronte Nino, che quando si arrabbia si fa tutto rosso! È perfetto per i bambini con difficoltà a gestire la rabbia, perchè fa comprendere come non sia sbagliato arrabbiarsi in sè e per sè, ma compiere delle cattive azioni quando si è in preda alla rabbia.

La rabbia di Matteo è una bellissima storia per parole e immagini, che racconta come la rabbia possa avere effetti disastrosi sui rapporti personali. Il piccolo Matteo ha molte difficoltà a gestire la sua rabbia e si lascia prendere da frequenti scatti d'ira, ma scoprirà come questo comportamento può fargli rischiare di perdere le persone che ama.

Che rabbia! è una storia diversa dalle precedenti, perchè ad arrabbiarsi non è la bambina, anzi, è proprio la piccola a dover aiutare un adulto a gestire la sua rabbia.

Libri per bambini sulla paura a partire da 4 anni

Anche la paura è un sentimento ambivalente: se da un lato è la paura a farci scegliere di non finire in situazioni pericolose (e quindi è fondamentale per la sopravvivenza), dall'altro lato la paura infondata ci blocca senza che ci sia un motivo reale.

Ecco la nostra selezione di libri illustrati sulla paura per aiutare il tuo bambino a riconoscerla, comprenderla e superarla.

Realizzato da Francesca Sanna, artista pluripremiata dal tratto unico, Io e la mia paura racconta la storia di una bambina che si trasferisce con la famiglia in una nuova città. La lingua, gli amici, la casa: tutto è diverso, e Paura la fa sentire insicura e sola. Basterà condividere i propri timori per scoprire che non si è da soli, e quindi avere meno paura.

Edito in Italia da Emme Edizioni, Io e la mia paura è disponibile su Amazon a 14,90€, su Hoepli e Libraccio.

Il Gruffalò è ormai diventato un grandissimo classico per bambini grazie anche alla serie animata tratta dai libri. Un topolino, continuamente infastidito dagli animali più feroci, afferma di essere amico del leggendario Gruffalò, una creatura che sembra essere molto malvagia e affamata… Ma sarà davvero così?

Le mie piccole paure è un libro con elementi di cartotecnica che, grazie a filastrocche in rima e a disegni colorati, riesce a far capire come spesso le nostre paure siano assolutamente infondate.

Che paura! Guida per fabbricare coraggio e affrontare ogni mostro è un manuale in cui ogni paura prende le sembianze di un mostro, con tanto di identikit. Il messaggio di questo libro è che la paura non è necessariamente un sentimento negativo, ma che conoscere le nostre paure ci aiuta ad affrontarle meglio.

Libri per bambini sui viaggi a partire da 4 anni

Scoprire il mondo è uno dei modi migliori per scoprire se stessi: i libri per bambini sui viaggi sono principalmente atlanti, cataloghi e mini guide per spostarsi con consapevolezza, imparando e divertendosi.

Ecco la nostra selezione di libri per bambini sui viaggi reali e immaginari, da utilizzare dentro o fuori casa.

Un libro che raccoglie la cultura e la tradizione delle regioni d'Italia in tante tavole di grande formato, dedicate rispettivamente a tutti i territori della nostra Penisola. Alla fine del libro, poi, ci sono tavole tematiche dedicate agli elementi del paesaggio come montagne, fiumi e vulcani. Un ottimo strumento didattico e divertente, utile anche quando si è in viaggio per una guida a misura di bambino.

Regioni d'Italia, edito da Electa Kids, è disponibile su Amazon a 18,70€, su Hoepli e su Libraccio anche usato.

10 viaggi e 1 sogno, edito da Gallucci, è un libro pop up con alette e linguette da tirare e mostra 10 viaggi possibili con 10 diversi mezzi di locomozione. Adatto fin dai 2 anni, è perfetto per i bambini un po' più grandi perchè gli elementi tridimensionali sono abbastanza delicati.

100 cose da fare in viaggio per i più piccini è un libro dedicato ai bambini a partire da 4 anni ed è formato da tante schede-gioco a cui è possibile giocare quando si è in viaggio o fuori casa. Corredato da un pennarello cancellabile, è perfetto per intrattenere i bambini in modo intelligente, educativo e anche divertente.

Il diario del piccolo viaggiatore nel tempo è un libro che, grazie ai continui spostamenti nel tempo del protagonista, permette di avere una prima panoramica di molti eventi importanti della Storia. Adatto per bambini a partire da 8 anni, è perfetto per stimolare la loro curiosità.

Libri per bambini sul cibo a partire da 4 anni

Il cibo è uno dei primi oggetti con cui i bambini hanno a che fare: appena diventano abbastanza autonomi da essere in grado di portare da soli il cibo alla bocca, iniziano a toccarlo con le mani e scoprirne i sapori con curiosità.

Ecco una selezione di libri per bambini sul cibo, da regalare a un bambino particolarmente curioso – o particolarmente inappetente.

Qual è l'origine degli alimenti? Come si fa la pizza? Da dove viene il latte? Grazie a questo libricino ricco di finestrelle e linguette da tirare, i bambini inizieranno a capire cosa hanno nei loro piatti, e a imparare quali sono le principali tipologie di cibo.

Realizzato in formato cartonato, Tutti a tavola è disponibile su Amazon a 10,11€.

Tu cosa mangi?, edito da Gribaudo, è uno speciale libro interattivo per bambini a partire da 4 anni che ha l'obiettivo di far scoprire culture culinarie diverse. Grazie a elementi staccabili e illustrazioni perfette per i bambini, sarà possibile compiere un viaggio dall'India al Regno Unito, dall'Africa all'Europa all'America, alla scoperta delle tradizioni degli altri popoli.

Cibo. Primissime parole illustrate è un carinissimo dizionario di 250 parole che riguardano il cibo, corredate da illustrazioni chiare per i bambini. Perfetto per imparare parole nuove e arricchire il proprio lessico.

Il cuoco è un libricino illustrato davvero carino che, a partire dalla spiegazione del mestiere del cuoco, insegna ai bambini tante cose importanti sul cibo e la cucina.

Libri per bambini sull'identità a partire da 5 anni

I libri per bambini hanno fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni, affrontando tematiche complesse e facendolo sempre con delicatezza e ironia.

Il tema dell'identità di genere è davvero spinoso, perchè oltre ai bambini coinvolge anche i genitori e la tipologia di educazione che decidono di impartire.

Zaff è un bambino e potrebbe vestirsi da molte cose: sportivo, idraulico, principe, maresciallo dei carabinieri… Però ha deciso che vuole vestirsi da principessa! Grazie a una storia carina e divertente, questo libro affronta una tematica importante, da un lato insegnando ai bambini che possono essere ciò che vogliono, dall'altro ammonendo quei genitori che limitano le possibilità dei figli sulla base del genere sessuale.

Nei panni di Zaff, edito da Fatatrac, è disponibile su Amazon a 10,96€, su Hoepli e su Libraccio.

Piccolo blu e piccolo giallo è un piccolo classico nella letteratura per l'infanzia su questo tema. Cartonato e resistente, ma di dimensioni compatte, questo libro racconta in modo semplice e intuitivo il rapporto con gli altri, la fluidità dei nostri comportamenti e il modo in cui le persone, stando insieme, si trasformano e si cambiano a vicenda, superando le categorie e le etichette.

C'è un maschio nel bagno delle femmine! è una storia divertente ed educativa per bambini che frequentano la scuola elementare: il piccolo Bradley è una vera peste a scuola, però non ha mai avuto il coraggio di entrare nel bagno delle femmine. Un giorno, però, decide di entrarci… Cosa troverà?

Lolly e i calzini coi cuori racconta la storia del piccolo Lolly, che ha gusti diversi rispetto a quelli "giusti" per lui. Grazie all'aiuto della sua famiglia riuscirà a portare avanti le sue scelte con libertà e senza farsi prevaricare dalle regole imposte dalla società.

Libri per bambini sulle famiglie allargate a partire da 5 anni

Sempre più spesso i bambini vivono situazioni "doppie": due case, due paia di genitori, fratellastri e sorellastri, doppie vacanze, doppi impegni.

Un libro può essere davvero importante per far rivivere al bambino la sua esperienza personale, riflettendoci e scoprendo che l'amore di un genitore verso un figlio non cambia mai, e una famiglia allargata può rappresentare un'opportunità di crescita e arricchimento anche per lui.

Quando i genitori si dividono, tutto sembra dividersi e allo stesso tempo raddoppiarsi: l'autrice scrive una storia sottoforma di diario, affiancandosi ai bambini con genitori separati e cercando di spiegare come i cambiamenti non siano sempre negativi, anzi: spesso possono trasformarsi in una grande occasione di arricchimento e felicità personale.

Pubblicato da Fatatrac in un'edizione con copertina cartonata, Due di tutto è disponibile su Amazon a partire da 10,96€, su Hoepli e su Libraccio.

Mi chiamo Nina e vivo in due case è una storia raccontata in prima persona dalla bambina, che narra con onestà e semplicità quella che è la sua vita da figlia di genitori separati, facendo cogliere gli aspetti di crescita e arricchimento del sé.

In famiglia! è un libro che analizza la tematica delle diverse famiglie in cui è possibile crescere. Non importa di che sesso siano i genitori, se stiano insieme o no, se i bambini siano adottati, se abbiano fratelli o meno: ogni famiglia è unica e meravigliosa, questa è la morale della storia.

Un amore di famiglia è un libro adatto ai più piccoli e, grazie all'utilizzo dei colori, spiega le dinamiche di innamoramento, matrimonio, separazione, e quel che succede dopo, mostrando come ogni cambiamento può portare con sè delle nuove opportunità.

Libri per bambini sulla libertà a partire da 6 anni

Viviamo in una parte di mondo in cui abbiamo conquistato le libertà fondamentali: è importante che i bambini lo capiscano, e che sappiano anche che questa condizione non è uguale per tutti i bambini del mondo.

Libertà di sognare, di agire, di scegliere autonomamente, libertà anche di commettere degli errori: ecco la nostra selezione di libri per crescere dei bambini sempre più liberi.

Cos'è la libertà? In questo libro la parola viene lasciata a personaggi importanti della nostra Storia che hanno combattuto per la libertà dei loro popoli. Da Nelson Mandela a Gandhi, da Malala al Dalai Lama, questo libro è un almanacco illustrato della libertà, perfetto per prendere dimestichezza anche con tematiche complesse e importanti.

Pubblicato da Gallucci in collaborazione con Amnesty International, Sogni di libertà è disponibile su Amazon a 15,34€, su Hoepli e su Libraccio.

Il mio piccolo libro delle grandi libertà: sedici parole per sedici concetti che esprimono sedici diritti fondamentali dell'uomo. Realizzato da Amnesty International e illustrato da Chris Riddel, questo libro insegna ai bambini ad avere consapevolezza delle proprie libertà, e a tenerle sempre a mente per evitare che ci vengano tolte.

Errori in libertà di Gianni Rodari è una raccolta di filastrocche illustrate incentrate su una libertà importante: quella di poter fare degli errori. In fondo, è solo sbagliando che si impara davvero.

Libertà è una bellissima poesia di Paul Eluard, tradotta in italiano da Franco Fortini e presentata in questo libro illustrato che si apre a fisarmonica, svelando pagina dopo pagina le strofe della poesia e ampliando a dismisura l'eco e l'importanza che la libertà ha nelle nostre vite.

Libri per bambini sulla diversità a partire da 6 anni

Intolleranza, bullismo, esclusione: nel XXI secolo certi concetti non dovrebbero esistere. Per fortuna i bambini sanno essere spesso migliori degli adulti, comprendendo il valore della diversità.

Per avviare il tuo bambino sulla strada della tolleranza, della solidarietà e dell'inclusione, ecco la nostra selezione di libri per bambini che affrontano il tema della diversità.

Occhiali spessi, capelli lisci e dritti come spaghetti, un bel viso tondo: la nuova amica di giochi di Marco è davvero buffa. Il protagonista scoprirà che la sua amica è in realtà davvero speciale, e che la diversità non è una minaccia, anzi, può trasformarsi in una preziosissima risorsa.

Pubblicato da Mondadori e adatto a bambini a partire dai 6 anni, La buffa bambina è disponibile su Amazon a 7,65€, su Hoepli e su Libraccio.

La diversità. Siamo diversi, unici e speciali: esistono due persone uguali? Si possono avere due madri? Quali sono i nostri diritti? Hai mai sentito parlare dei bambini soldato? Sono solo alcune delle domande che questo libro pone ai bambini per aiutarli a capire come la diversità possa essere un grandissimo valore.

Il tesoro di Risolina è una storia in cui la protagonista, Risolina, è diversa dagli altri perchè i suoi capelli sono di seta e chicchi di riso. A causa della sua diversità viene spesso presa in giro dai compagni di scuola, finchè proprio i suoi capelli saranno di vitale importanza per le sorti di tutto il paese.

Il gelataio Tirelli è un libro per bambini che però emoziona anche gli adulti. La storia è quella di un bambino che andava ghiotto di gelati, e quindi da grande decide di aprire una gelateria a Budapest. L'ascesa del razzismo e le leggi razziali, però, rovineranno i piani suoi e di molti altri. Un libro piacevole e "leggero" per introdurre a una tematica complessa come quella della Shoah.

Libri per bambini sulle bugie a partire da 6 anni

Hanno le gambe corte, e inevitabilmente vengono scoperte: le bugie possono essere davvero distruttive, ma questo un bambino non lo sa.

Insegnare ai bambini il valore della sincerità è fondamentale, non tanto per le piccole marachelle quanto per le sfide che dovrà affrontare da grande. Ecco la nostra selezione di libri per imparare a essere più sinceri con gli altri e con noi stessi.

La protagonista di questo libro un giorno scopre di avere un puntino rosso. Il puntino cresce a dismisura, finisce per moltiplicarsi e invaderla completamente. Di cosa si tratta, e come fare per cancellarlo? Una bellissima storia su come le bugie portino soltanto altre bugie, e su come la verità sia un valore fondamentale.

Edito da Lapis con copertina cartonata, La bugia è disponibile su Amazon a 12,32€, su Hoepli e su Libraccio.

Le storie di Anna, la bambina che non diceva mai le bugie: nel regno di Zelata, nei pressi del Ticino, la principessa Anna ha una strana qualità. È totalmente incapace di dire bugie, ma conosce le lingue di tutti gli animali e condurrà i vostri bambini in meravigliose avventure.

Piccole bugie, mezze verità, grossi pasticci: il protagonista Luca ha cambiato casa e città, e il padre è temporaneamente disoccupato. Quando i nuovi compagni gli chiedono informazioni su di lui, racconta che suo padre è un calciatore. Le bugie, però, hanno le gambe corte anche quando sono innocenti, e a Luca la situazione sfuggirà di mano.

Gelsomino nel paese dei bugiardi è uno dei primi libri di Gianni Rodari: il protagonista Gelsomino arriva in un paese in cui è proibito dire la verità, ma con il suo spirito e il suo buon animo riuscirà a far trionfare la sincerità.

I migliori libri per bambini che piacciono anche ai grandi

Colorati, interattivi e ricchi di illustrazioni, i libri per bambini sono una gioia per gli occhi, e spesso e volentieri piacciono anche ai grandi.

Nato come libro per bambini, Il Piccolo Principe ha appassionato milioni di lettori "cresciuti", riuscendo al tempo stesso a essere un testo sempre attuale e interessante anche per i più piccoli. Questa edizione in grande formato, pubblicata da Bompiani, contiene dei meravigliosi pop up che sorprenderanno i lettori di tutte le età.

Con pop up che ruotano fino a 270 gradi, offrendo uno spettacolo visivo magico, Il piccolo principe è disponibile su Amazon a 26,60€, su Hoepli e su Libraccio.

Il libro col buco è un libro interattivo per bambini e adulti dai 4 ai 99 anni. Creato dalla mente geniale di Hervè Tullet, non stanca mai, anzi, offre sempre nuove opportunità di gioco e spunti di apprendimento.

Quando sarò grande è adatto per bambini a partire da 3 anni, ma può essere letto e riletto con il passare del tempo per cogliere nuovi spunti e insegnamenti. Il piccolo Ettore è in gita in barca con il papà e vede degli uccelli migrare: a partire da questa immagine si sviluppa il dialogo tra il padre e il figlio, tutto sul tema della libertà e dell'amore.

Il libro pop up dei perché è un testo essenziale per soddisfare la curiosità dei bambini e far scoprire cose nuove anche agli adulti. Ricco di elementi pop up e illustrazioni colorate, è perfetto da sfogliare insieme anche quando i bambini sanno già leggere da soli.

Libri per bambini sulla morte a partire da 7 anni

Come per la diversità e l'identità di genere, anche la perdita di una persona cara è un tema importante, che si può essere costretti a spiegare prematuramente a causa della scomparsa di un nonno o di una persona vicina.

Ecco la nostra selezione di libri per bambini che spiegano la perdita e la morte con delicatezza e speranza.

Il protagonista della storia va a trovare suo nonno in soffitta, e lui lo conduce verso una porta misteriosa: saranno teletrasportati in una meravigliosa isola tropicale, dove andranno alla scoperta di luoghi straordinari e animali coloratissimi. L'isola è così bella che il nonno decide di fermarsi lì, mentre il bambino rientra a casa.

Perfetta per raccontare ai bambini la scomparsa di un nonno, L'isola dei nonni è disponibile su Amazon a 12,75€, su Hoepli e su Libraccio.

Ho lasciato la mia anima al vento è una lunga poesia che il nonno scrive al nipotino. Il messaggio del libro è il senso stesso della vita, di cui la morte è una parte piccola ma imprescindibile.

L'anatra, la morte e il tulipano è un libro che nel 2006 ha vinto il Premio Andersen, praticamente il Nobel dei libri per bambini. Un'anatra sente una strana presenza alle spalle: è la morte, che dapprima sembra malvagia e da temere, ma col tempo diventa semplicemente una compagna dell'anatra, che accetta il fatto che la vita presuppone necessariamente la morte, e viceversa.

Si può: il buco non è un vuoto. Il buco è uno spazio. È questo il messaggio della storia raccontata da Beatrice Masini e Arianna Papini, un libro illustrato apparentemente triste, ma in realtà ricco di speranza ed educativo.

Libri per bambini sullo sport a partire da 9 anni

Oltre alla scuola e alla famiglia, lo sport può rappresentare un contesto sociale in cui i bambini sviluppano molte competenze sia fisiche che soprattutto mentali.

Per il tuo bambino amante dello sport, ecco i libri più belli da leggere e rileggere.

Cosa vuol dire far parte di una squadra? Per essere una vera squadra bisogna sostenersi, darsi forza nei momenti difficili e gioire insieme delle felicità altrui. Questo libro raccoglie 20 storie di 20 grandi squadre dei più svariati sport, che grazie al loro spirito di solidarietà hanno raggiunto grandissimi traguardi.

Edito da Edizioni EL, Che Squadra! è disponibile su Amazon a 12,66€, su Hoepli e su Libraccio.

Il grande libro dello sport è un atlante per bambini dedicato agli sport più famosi, ovvero a quasi tutte le discipline olimpioniche. Dalle regole al vestiario, dai grandi campioni agli aneddoti più popolari, una panoramica sugli sport per scegliere quello preferito da guardare o praticare.

Campioni del calcio di ieri e di oggi è un libro che, grazie a piccoli testi e all'aiuto delle illustrazioni, offre un catalogo dei più grandi calciatori di sempre, ed è perfetto da regalare a un bambino appassionato di questo sport.

Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide: lo sport dovrebbe essere slegato dai problemi della società, ma spesso diventa invece un luogo in cui si possono sconfiggere determinati tabù e pregiudizi presenti nella società. In questo libro vengono raccontate le storie di molti sportivi che hanno dovuto combattere tantissimi pregiudizi per ottenere il rispetto che meritavano.

I migliori libri per bambini che non vogliono andare a scuola

Se un bambino potesse scegliere, probabilmente non andrebbe a scuola: anche in questo un libro può essere d'aiuto, perchè offre un punto di vista diverso rispetto a quello che adottiamo di solito.

Per noi la scuola è qualcosa di obbligatorio, ma per chi non vive questa condizione la scuola è un vero e proprio desiderio, un luogo in cui si è decisi ad andare per migliorarsi. La storia vera di Viki, un bambino albanese che abitava a Milano in una baraccopoli di clandestini, è la storia di un bambino che lotta per il diritto ad andare a scuola, vista come opportunità per lui di costruirsi un futuro migliore.

Pubblicato da BUR e necessario da leggere anche per capire quanto siamo fortunati, Viki che voleva andare a scuola è disponibile su Amazon a 10,86€, su Hoepli e su Libraccio.

Quando arriva la mia mamma? è un libro per i più piccoli che racconta la giornata all'asilo di Nico, il suo modo di trascorrere il tempo tra giochi, disegni, canzoni, e anche ciò che pensa nel tempo in cui aspetta che la mamma torni a riportarlo a casa.

La scuola va a rotoli è un libro adatto ai bambini della scuola elementare: a causa della mancanza di denaro nelle casse scolastiche, i ragazzi decidono di organizzare una corsa cittadina per raccogliere fondi. Riusciranno a convincere la golosa e pigra maestra Delfina?

L'asilo. L'enciclopedia dei piccoli è un libro gioco per i piccolissimi con sticker ed elementi staccabili, alla scoperta del magico mondo della scuola dell'infanzia.

I migliori libri per bambini che non vogliono leggere

Il tuo bambino non ha proprio voglia di leggere? Non è detto che tutti debbano essere dei grandi lettori, ma è vero che questa indigestione alla lettura potrebbe fargli perdere l'opportunità di leggere storie bellissime.

Ecco la nostra selezione di libri per bambini che non vogliono leggere, per divertirli e invogliarli ad entrare nel magico mondo delle storie.

Un libro che mostra tantissime ragioni, vere o decisamente assurde e divertenti, per cui leggere è importante. I libri fanno crescere, si può fare una scorpacciata di storie senza mai ingrassare, hanno il potere del teletrasporto…Un libro da regalare ai bambini che non amano leggere, per trascorrere qualche ora di divertimento e, chissà, appassionarsi alla lettura.

Edito da Il Castoro, Il libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri è disponibile su Amazon a 10,62€ e su Libraccio.

La bambina dei libri è una storia deliziosa su come le parole possano creare veri e propri mondi, raccontata da una bambina piccolissima ma appassionata di libri e parole.

Non mi piace leggere racconta la storia di una bambina che non è per niente attirata dalla lettura, anche se la sua maestra le dice che tutto sta nel trovare il libro giusto. E se invece trovasse dei personaggi che si ribellano al suo controllo?

Il libro dei libri da leggere per diventare grandi è un testo da regalare ai bambini che già amano leggere, e che grazie a questo libro possono allargare i propri orizzonti e scoprire nuovi autori e nuove storie.

I migliori libri per bambini e ragazzi

Come hai potuto vedere, i libri per bambini sono importanti perchè spiegano concetti seri, spesso difficili, con parole facili e disegni colorati, riuscendo a meravigliare, intrattenere e allo stesso tempo educare il bambino.

Se nella nostra guida non hai trovato il libro che cercavi, su Amazon c'è una vasta scelta di libri per bambini. Basterà impostare il filtro per età, lasciarsi aiutare dalle recensioni delle mamme e dei papà, metterti comoda e accompagnare il tuo bambino nel meraviglioso mondo delle storie.

Ricorda, infine, che il miglior modo per crescere un lettore forte è dare il buon esempio: leggi anche tu! Scegli un bel libro per te e immergiti nella storia mentre il tuo bambino, seduto di fianco a te, fa lo stesso con il suo libro.