Leggere apre la mente e permette a bambini e adulti di scoprire mondi nuovi, vivendo esperienze inaspettate e grandi avventure. Se il tuo bambino sta crescendo e non sei certa di quale libro vada bene per la sua età e le sue capacità di lettura, ecco una guida dei migliori libri per bambini e ragazzi da 6 a 12 anni, tutti acquistabili su Amazon nella categoria Libri per Bambini.

È vero, anche a scuola il bambino riceverà dei libri da leggere, ma la passione per la lettura si coltiva soprattutto con l'esempio: anche a casa, quindi, non fargli perdere il piacere di leggere. In caso contrario, il rischio è che la lettura venga associata esclusivamente all'obbligo scolastico.

Prime letture per bambini di 6 anni

Copertine accattivanti, illustrazioni colorate e caratteri grandi – l'ideale è in stampatello maiuscolo – sono le caratteristiche fondamentali per stimolare un bambino di 6 anni ad abbandonare i libri che leggeva da più piccolo e iniziarne altri.

Se prima i libri venivano letti ad alta voce dalla mamma, adesso sarà lui a decantare e voi ad ascoltarlo: non lasciatelo solo in questa esperienza, e soprattutto non propinategli libri non adatti alla sua età.

Se lo obbligherete a leggere, o alzerete gli occhi al cielo quando non riesce a comprendere le parole, non farete altro che allontanarlo dalla lettura: finirà per vederla più come un obbligo che come un piacere. E, si sa, le costrizioni non piacciono a nessuno. Ecco la nostra selezione di libri per bambini di sei anni, divertenti ed educativi allo stesso tempo.

Il misterioso manoscritto di Nostratopus (Piemme, 128 pagine)

I libri di Geronimo Stilton sono perfetti per iniziare a leggere storie più lunghe ma con leggerezza. Grazie alle illustrazioni colorate, al testo stampato in grande e ricco di variazioni nel colore e nello stile, questi libri sono riusciti a catturare l'interesse di moltissimi bambini, e siamo certi accadrà lo stesso anche nel tuo caso.

"Il misterioso manoscritto di Nostratopus", pubblicato da Piemme con copertina flessibile, è disponibile su Hoepli e su Amazon a 8,33€.

L'omino dei desideri (Emme Edizioni, 48 pagine)

Un omino scrive il suo desiderio su un piccolo foglio che getta in un cestino: il coperchio del cestino però si apre, e il foglio vola via, passando nelle mani di altre persone che scriveranno i loro desideri.

Pensato proprio per i lettori alle prime armi e pubblicato in formato tascabile, è disponibile su Libraccio e su Amazon a 6,40€.

Il venditore di felicità (Kite, 32 pagine)

Illustrazioni favolose e formato di grandi dimensioni sono a corredo di una storia delicata: un piccione venditore di felicità che girovaga tra le case sull'albero per portare un po' di gioia a tutti.

Pubblicato da Kite in un'edizione di grande formato con copertina flessibile, è disponibile su Hoepli e Amazon a 17,99€.

Lo schiaccianoci (Terre di mezzo Editore, 40 pagine)

La storia che ispirò a Caijkowskij per comporre il suo famosissimo balletto viene ripubblicata da Terre di Mezzo in un'edizione di grande formato e deliziosamente illustrata.

Nessun bambino saprà resistere al fascino dei giocattoli che si animano nella notte e di un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci! Il libro, pubblicato in edizione cartonata, è in vendita su Libraccio e su Amazon a partire da 12,75€.

Favole al telefono (Einaudi, 170 pagine)

Un grande classico della narrativa per bambini, l'incontro tra due maestri delle parole e delle immagini: "Favole al telefono" di Gianni Rodari, con illustrazioni di Bruno Munari, è un libro che ogni bambino dovrebbe possedere nella propria biblioteca, da leggere insieme ai genitori per divertirsi ed emozionarsi.

Pubblicato da Einaudi nella collana Ragazzi, è in vendita su Hoepli e su Amazon a 10,62€ nell'edizione con copertina flessibile.

Libri da leggere per bambini di 7 anni

A 7 anni i bambini hanno assunto una maggiore dimestichezza con i libri, ma sono ancora alle prime letture: continuano ad aver bisogno di illustrazioni colorate e che diano loro il senso della storia.

In base ai suoi interessi e passioni, puoi proporgli libri di favole, tematici, educativi, qualche giallo e alcuni classici per bambini. Ecco la nostra selezione dei migliori libri da leggere per un bambino di 7 anni.

La Storia dell'Arte raccontata ai bambini (Salani Editore, 144 pagine)

Se ami l'arte e vuoi provare a trasmettere questa passione al tuo bambino di 7 anni, puoi provare a introdurlo a questa materia grazie a un libro interattivo. Oltre che leggerlo, il bambino potrà ritagliare, colorare, incollare e mettere le mani in pasta come piace a lui.

Ricco di illustrazioni colorate e consigliato anche come strumento didattico, questo libro pubblicato da Salani è disponibile su Libraccio e su Amazon a partire da 12,66€.

La fabbrica di cioccolato (Salani Editore, 202 pagine)

Se il vostro bambino è già abbastanza bravo con la lettura, potete fare un tentativo con un classico come "La fabbrica di cioccolato", magari facendogli guardare prima la trasposizione cinematografica in modo da dargli già un'idea dell'argomento.

Ripubblicato da Salani in una nuova edizione in occasione dei 100 anni dalla nascita di Roald Dahl, questo libro ricco di illustrazioni è disponibile su Hoepli e Amazon a 10,20€.

I viaggi di Giovannino Perdigiorno (Einaudi, 83 pagine)

Un libro ricco di favole e filastrocche che insegnano l'ottimismo e la fiducia in un mondo migliore: "I viaggi di Giovannino Perdigiorno" di Gianni Rodari sono un vero e proprio spettacolo anche per gli occhi grazie alle illustrazioni a corredo dei testi.

Tra i libri per bambini più venduti di sempre, è disponibile in formato tascabile su Libraccio e su Amazon a 8,92€.

Otto. Autobiografia di un orsacchiotto (Mondadori, 48 pagine)

Un orsacchiotto di peluche, finito sotto le bombe e ritrovato da un rigattiere dopo la guerra, ha imparato a scrivere, e racconta la sua storia.

Indicato per bambini di almeno 7 anni, questo libro sull'amicizia racconta l'Olocausto dal punto di vista di un pupazzo, che non riesce a spiegarsi la cattiveria umana. Profondo ma a misura di bambino, è in vendita su Hoepli e Amazon a 7,65€.

Ernest e Celestine (Feltrinelli, 187 pagine)

Un romanzo per bambini sull'amicizia e su cosa siamo disposti a fare per restare insieme a un amico. Ernest e Celestine sono un orso e un topo, appartenenti a due popolazioni nemiche tra loro, ma i due si vogliono un gran bene e, attraverso tante peripezie, il loro sentimento di amicizia vincerà sull'odio.

Scritto dal grande romanziere Daniel Pennac, il libro è pubblicato da Feltrinelli in edizione con copertina flessibile, ed è disponibile su Libraccio e su Amazon a 11€.

I più bei libri per bambini di 8 anni

I libri di narrativa per bambini di 8 anni iniziano a essere più lunghi e corposi, con il testo che supera in quantità le immagini, le quali comunque restano per evitare l'effetto "blocco impenetrabile" della pagina piena zeppa di parole.

Ecco la nostra selezione di libri per bambini di 8 anni che leggono da soli, ma che non devono essere intimoriti con titoli troppo difficili e che potrebbero irretirli.

Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici (Salani Editore, 207 pagine)

Non tutti gli uomini eccezionali hanno superpoteri: queste storie vere di bambini "che hanno cambiato il mondo senza dover uccidere draghi" sono biografie di personaggi diventati celebri nei campi della scienza, delle arti, dello sport.

Arricchito da illustrazioni coloratissime, questo libro insegna ai bambini che sono l'intelligenza, la gentilezza e l'entusiasmo a fare di loro delle persone speciali. Disponibile su Hoepli e Amazon a 12,68€, c'è anche una versione per le ragazze, ovvero il pluripremiato "Storie della buonanotte per bambine ribelli".

Il libro che ti spiega proprio tutto sui genitori (Il Castoro, 112 pagine)

Quando i bambini crescono e si avviano verso la preadolescenza il loro rapporto con i genitori cambia: da che erano i propri eroi, adesso la mamma e il papà non sembrano poi così irresistibili.

Perchè i genitori dicono di no? Perchè fanno mangiare la verdura? Cosa vuol dire che lo fanno "per il tuo bene"? Un libro divertente per far capire ai bambini cosa vuol dire essere genitori, disponibile su Libraccio anche usato e su Amazon a 10,60€.

Matilde (Salani Editore, 224 pagine)

La piccola Matilda è super intelligente: ha imparato a leggere all'età di 3 anni, e così in prima elementare si annoia moltissimo. Grazie ai superpoteri che derivano dalla sua intelligenza, però, riuscirà a vendicarsi della perfida direttrice Spezzindue e ad aiutare i suoi compagni.

Da questo racconto di Roald Dahl è stato tratto il film "Matilda 6 mitica", così da poter anche confrontare il film con il libro, che è disponibile in formato tascabile su Hoepli e Amazon a 7,20€.

L'occhio del lupo (Salani Editore, 109 pagine)

Tra i libri più belli in assoluto di Daniel Pennac, "L'occhio del lupo" è una storia che ha molto da insegnare a grandi e piccini. Un lupo in uno zoo con un solo occhio inizia a raccontare la sua vita ricca di disavventure a un bambino: anche lui ha affrontato tante peripezie, passando attraverso tre Afriche.

Da leggere insieme al vostro bambino quasi grande, questo libro è disponibile con copertina rigida su Libraccio, anche usato, e su Amazon a 8,50€.

Il re dei viaggi: Ulisse (Giunti, 96 pagine)

Questo libro di Roberto Piumini è un adattamento per bambini dell'Odissea: otto capitoli che ripercorrono otto tappe del suo leggendario viaggio attraverso gli episodi più celebri.

Un ottimo spunto per iniziare a conoscere una delle più belle storie di sempre, ma anche un'occasione per riflettere sul senso del viaggio, ora come allora. Edito da Giunti nella collana "raccontami un classico", questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 8,50€.

I libri consigliati per bambini di 9 anni

A nove anni, i bambini conoscono abbastanza bene i loro gusti in fatto di letture, ma lasciano ancora abbastanza spazio ai genitori e ai parenti per dar loro consigli e proporre letture diverse dal solito. A questa età i bambini amano le storie sull'amicizia, magari ambientate in un luogo "altro" come nel caso dei fantasy, apprezano i libri divertenti e in generale si appassionano alla narrativa.

Ecco una selezione dei titoli consigliati per bambini di nove anni, tutti facilmente acquistabili online anche usati.

Alice nel Paese delle Meraviglie (Gribaudo, 142 pagine)

Un classico per bambini e adulti pubblicato da Gribaudo in una bella edizione cartonata di grandi dimensioni, con una copertina super accattivante per bambini e ragazzi.

La storia di Alice, l'incontro con personaggi bizzarri e appassionanti, il passaggio dall'infanzia alla giovinezza e all'età adulta: un classico che ogni bambino di nove anni amerà, perchè mescola l'ambientazione fantastica con emozioni e sentimenti propri della realtà di tutti i giorni.

Corredato dalle illustrazioni originali a colori di John Tenniel, il libro è in vendita su Libraccio e Amazon a 6,71€.

Storie di bambini molto antichi (Mondadori, 229 pagine)

Com'erano gli dei dell'Olimpo da bambini? In questo libro di Laura Orvieto illustrato da Rita Petruccioli vengono raccontate le storie dei piccoli Perseo, Proserpina, Efesto, Zeus e tanti altri.

Divertente e appassionante, ricco di illustrazioni bellissime e colorate, è perfetto per introdurre i bambini alla mitologia. È pubblicato in formato tascabile da Mondadori nella collana Oscar Junior, ed è disponibile su Hoepli e su Amazon a 8,50€.

Harry Potter e la pietra filosofale (Salani Editore, 300 pagine)

Un grande classico: Harry Potter, il bambino-mago che ha appassionato generazioni di ragazzi, è un libro assolutamente consigliato per bambini a partire da 9 anni. Magia e fantasia, amicizia, conoscenza del sè, impegno e forza di volontà: in questo libro c'è tutto quello che vorreste insegnare al vostro bambino, e se gli piacerà avrà sicuramente voglia di leggere gli altri libri della saga.

Pubblicato da Salani in un'edizione speciale, è in vendita su Libraccio e Amazon a 8,50€.

La vita segreta di un unicorno (Salani Editore, 206 pagine)

Questa novità editoriale è il libro per ragazzi più acquistato su Amazon, e sta spopolando sia online che nelle librerie: Alice, la protagonista della storia, è una ragazza che adora gli unicorni e per questo viene presa in giro dai compagni di scuola. Un bel giorno, però, il suo unicorno di peluche prende vita e la porta a Dream Land, dove tutti, anche lei, sono unicorni. Siamo certi però che sia tutto perfetto?

Edito da Salani, questo libro super apprezzato dai piccoli lettori italiani è in vendita su Hoepli e su Amazon a 11,18€.

Il giro del mondo in 80 giorni (Rizzoli, 308 pagine)

Tra i più bei libri di viaggio e di avventura mai scritti, "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne è un vero e proprio classico, riproposto da Rizzoli nella collana BUR Ragazzi in una versione adattata e accattivante.

Consigliato per quei bambini che divorano libri su libri e non sono intimoriti dalla mancanza dei disegni, anzi, sono alla ricerca di libri "da grandi". Questa edizione è disponibile su Libraccio anche usata e su Amazon a 7,56€.

Libri interessanti ed educativi per ragazzi di 10 anni

A 10 anni i bambini sono ormai dei ragazzi, abituati a scegliere da soli i libri da leggere ma sempre più tentati dalle sirene degli schermi telefonici e dei pc.

Per rafforzare ulteriormente la sua passione per la lettura, ecco i nostri consigli di libri per ragazzi di 10 anni tra novità, titoli più venduti, libri di avventura e fantasy.

Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni (Il Castoro, 161 pagine)

Tra i libri per bambini e ragazzi più venduti su Amazon, questo volume edito da Il Castoro è un manuale di avventure sbalorditive da fare prima di compiere i fatidici 13 anni, che segnano il passaggio all'adolescenza vera e propria.

Perfetta come idea regalo per un bambino che non ama particolarmente leggere, questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 13,15€.

Dei ed Eroi dell'Olimpo (Mondadori, 168 pagine)

Pensato per i bambini affascinati dalla mitologia e dalle ambientazioni fantastiche, questo libro di Roberto Piumini con le illustrazioni di Fabio Visintin è una raccolta di piccoli racconti, in cui si narrano le origini e le avventure di tanti personaggi della mitologia greca.

Pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Junior, "Dei ed Eroi dell'Olimpo" è disponibile su Libraccio e su Amazon a 8,50€.

Errori Galattici (DeAgostini, 192 pagine)

La scienza può sbagliare? Certo, anzi: deve sbagliare. Senza gli errori e i fallimenti il progresso non esiste: questo libro di "errori galattici" con le illustrazioni di Tuono Pettinato è perfetto per i bambini appassionati di scienza, o per quei ragazzi che non hanno ancora imparato la nobile arte dell'errore, e pretendono di essere infallibili.

Pubblicato da DeAgostini, questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 13,50€.

C'era due volte il barone Lamberto (Einaudi, 121 pagine)

Per chi è alla ricerca di un libro non troppo impegnativo, ma divertente e interessante, "C'era due volte il barone Lamberto" è la storia perfetta.

Scritto da Gianni Rodari e illustrato da Bruno Munari, è un vero e proprio pezzo da collezione, oltre che un libro molto adatto ai bambini di dieci anni per lo stile e le tematiche. È in vendita su Amazon a 10€, mentre su Libraccio è disponibile solo usato.

Petrademone – Il libro delle porte (Mondadori, 259 pagine)

Pubblicato all'inizio del 2018, questo libro è il primo capitolo della saga di Petrademone, che sta avendo un grandissimo successo. Dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente automobilistico, la piccola Frida viene mandata dagli zii a Petrademone, dove però scoprirà che non tutto è come sembra.

Pubblicato da Mondadori e scritto dall'italiano Manlio Castagna, questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 14,45€.

I libri più belli per ragazzi di 11 anni

I ragazzi di 11 anni che iniziano la scuola media trovano davanti a loro un mondo nuovo, in cui dover stringere nuove amicizie e relazioni. A questa età è importante alzare un po' l'asticella dei libri che vengono scelti per loro, provando a osare con qualche testo più difficile per stimolarli e incuriosirli.

Dalle saghe per ragazzi ai gialli di Agatha Christie, passando per libri di grandi autori per ragazzi e adulti, ecco la nostra selezione di titoli consigliati per ragazzi di 11 anni.

Il ragazzo nei mondi infiniti (Mondadori, 267 pagine)

Scritto da un grande autore e pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Junior, questo libro racconta di Joey, un ragazzino apparentemente come tanti, ma che in realtà vive in un mondo parallelo.

Joey è infatti un Camminatore e, in quanto tale, può saltare da una realtà all'altra, attraversando numerosi mondi diversi. Coinvolgente e adatto a chi è appassionato di fantasy e fantascienza, questo libro è disponibile su Libraccio e su Amazon a 9,35€.

Assassinio sull'Orient Express (Mondadori, 278 pagine)

Un treno di lusso, un omicidio, una serie di sospettati che sembrano non avere nulla a che fare con la vittima. Riuscirà Hercule Poirot, il leggendario detective creato dalla penna di Agatha Christie, a risolvere il caso?

Perfetto per bambini appassionati di misteri da scoprire, questo libro edito da Mondadori in formato tascabile è disponibile su Hoepli e su Amazon a 8,50€.

Wonder (Giunti, 288 pagine)

Diventata un vero e proprio bestseller, la saga di Wonder racconta il valore delle differenze, l'importanza del rispetto e la bellezza dell'amicizia e della solidarietà.

Questo è il primo volume, ma siamo certi che, una volta letto, ogni ragazzo chiederà di avere anche i tre libri seguenti, e di guardare il film che è stato tratto dalla saga. Edito da Giunti, il primo libro della saga è disponibile su Libraccio e Amazon a 11,90€.

Ascolta il mio cuore (Mondadori, 420 pagine)

Bianca Pitzorno, celebre autrice per bambini e ragazzi, racconta in "Ascolta il mio cuore" le vicende di un gruppo di ragazzi della stessa classe, e soprattutto le avventure di Elisa, Prisca e Rosalba, che lottano contro le ingiustizie.

Pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Junior e illustrato da Quentin Blake, questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 8,90€.

Diario di una Schiappa (Il Castoro, 217 pagine)

Ricco di illustrazioni e apprezzato dai bambini di tutto il mondo, questo episodio di "Diario di una schiappa" racconta un'improbabile vacanza del protagonista con la sua famiglia, in cui non mancano imprevisti e tante avventure!

Consigliato a chi ama i libri divertenti e ricchi di situazioni paradossali, questo libro è corredato da moltissimi disegni ed è disponibile su Libraccio e su Amazon, dove è possibile acquistare anche gli altri libri della saga.

Libri consigliati da leggere per ragazzi di 12 anni

I ragazzi di 12 anni sanno bene cosa vogliono, e anche quali libri preferiscono leggere. Il rischio di disaffezionarsi alla lettura è tuttavia sempre dietro l'angolo, soprattutto nella delicatissima fase della preadolescenza.

Per aiutarlo a non perdere interesse nei confronti della lettura, ecco i nostri consigli di libri appassionanti e consigliati per ragazzi di 12 anni.

Vietato dire "non ce la faccio" (Piemme, 158 pagine)

Un libro che è un monito e un segnale di incoraggiamento per chi crede di non farcela: la storia di Nicole Orlando, affetta dalla sindrome di Down e vincitrice di 4 medaglie d'oro ai Mondiali di Atletica, dimostra che non bisogna mai dire "Non ce la faccio", ma impegnarsi al massimo per riuscirci, sempre.

Edito da Piemme, questo libro è in vendita su Hoepli e su Amazon a 13,60€.

Che idea! Le invenzioni che hanno cambiato il mondo (Edizioni EL)

Perfetto da leggere tutto o semplicemente da sfogliare, questo libro edito da EL Edizioni racconta come sono nate le invenzioni che hanno cambiato il mondo: spesso, infatti, le idee degli inventori si sono rivelate molto diverse dal modo in cui le loro scoperte sono state utilizzate.

Tra i più venduti online, questo libro è disponibile su Libraccio e Amazon a 12,60€.

La guerra dei like (Il battello a vapore, 235 pagine)

Per i ragazzi in fissa da social network, questo libro scritto da Alessia Cruciani può rappresentare una grande fonte di immedesimazione e ispirazione per la vita di tutti i giorni. Partendo dalle vicende quotidiane di due protagonisti che frequentano la stessa scuola, l'autrice affronta la tematica delicata del bullismo, che si evolve sempre più nel cyberbullismo.

Edito da Il Battello a Vapore, "La guerra dei like" è in vendita online su Hoepli e su Amazon a 12,75€.

Il cane che inseguiva le stelle (Rizzoli, 213 pagine)

Tra gli autori scandinavi più apprezzati dagli adulti, Henning Mankell ha scritto anche una bellissima saga per bambini con protagonista il piccolo Joel. In questo libro Joel ha undici anni e non si rassegna al fatto che sua madre sia andata via di casa: la vicenda prende le mosse da un cane che Joel vede dalla finestra, ma il messaggio sarà molto più profondo e complesso.

Edito da Rizzoli nella collana BUR Ragazzi, questo libro come gli altri della saga è in vendita su Libraccio e su Amazon a 8,50€.

Le ragazze non hanno paura (DeAgostini, 297 pagine)

Pubblicato all'inizio del 2018, questo romanzo di formazione è perfetto per un ragazzo di 12 anni che si avvia verso l'adolescenza, con tutti i suoi turbamenti e cambiamenti.

La storia di Mario e del rapporto con i compagni di classe, le vacanze in montagna e l'incontro con Tata, fino a una notte tragica, che li cambierà profondamente. Edito da DeAgostini, "Le ragazze non hanno paura" è disponibile su Hoepli e su Amazon a 12,66€.

Libri per bambini e preadolescenti: i più belli su Amazon

Libri d'avventura, gialli, romanzi fantasy, classici, storie che raccontano di amicizia e di momenti di vita vissuta: se non hai trovato il libro perfetto tra quelli che ti abbiamo proposto, su Amazon puoi cercare tra una vastissima scelta di libri, suddivisi per fascia d'età, in modo da trovare la storia perfetta per i tuoi bambini e ragazzi.